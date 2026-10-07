El tren México-Querétaro: estación en Buenavista confirmada y fecha en que estará listo en 2027

El proyecto del tren México-Querétaro que conectará la capital del país con el bajío mexicano avanza de acuerdo con los planes establecidos por las autoridades federales.

La obra busca mitigar la saturación de las carreteras principales y ofrecer una alternativa de transporte eficiente, conectando diversas entidades federativas mediante una infraestructura ferroviaria moderna y dedicada exclusivamente al traslado de personas.

¿Cuáles son las paradas confirmadas del tren México-Querétaro según la SICT?

De acuerdo con los registros oficiales y los proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la ruta principal contempla un total de seis estaciones estratégicas a lo largo de su trazo: Buenavista en la Ciudad de México, Huehuetoca en el Estado de México, Tula de Allende en Hidalgo, así como San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora en el estado de Querétaro.

¿Cuánto tardará el tren en el tramo Querétaro-Irapuato?

Para la extensión del proyecto que conecta la ciudad de Querétaro con el municipio guanajuatense de Irapuato, el tiempo estimado de recorrido sería de aproximadamente 59 minutos.

Este tramo complementario contempla paradas técnicas y comerciales en puntos clave de Guanajuato para robustecer la movilidad del corredor industrial.

¿Cuándo estará listo el tren México-Querétaro?

Las proyecciones oficiales emitidas por el gobierno federal y la SICT apuntan a que los trabajos de construcción queden concluidos para finalizar o durante el segundo semestre del año 2027, momento en el cual comenzarán las fases de pruebas operativas y la apertura del servicio comercial para los usuarios.

