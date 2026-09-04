¿Cede el precio del dólar? Así queda hoy 4 de septiembre 2026 frente al peso mexicano

El precio del dólar estadounidense está lejos de los 18 pesos, registrando cambios en su valor. Consulta aquí el tipo de cambio hoy 4 de septiembre 2026 en México. Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

Las bolsas mundiales suben levemente antes de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos este viernes, mientras que los mercados de bonos recibieron un alivio muy necesario después de que un alto funcionario de la Reserva Federal moderara las expectativas de subida de tipos de interés y provocara una caída del dólar.

¿A cuánto está el dólar en México en septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.85 pesos la compra y se vende en $16.98 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para esteviernes 4 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 4 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $12.22 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer viernes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 4 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 4 de septiembre 2026 en 79 mil 354 pesos por unidad, registrando una baja en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 336 mil 652 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 4 de septiembre 2026?

El precio del petróleo se encaminan a subir más del 6% esta semana, ya que Estados Unidos e Irán reanudaron los intercambios militares en el séptimo mes de su conflicto, mientras que los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico.