¡Saca las fotos viejas! Este es el prompt para restaurar y arreglar fotos antiguas con IA

En una era donde la tecnología avanza rápidamente, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta poderosa para recuperar y preservar el pasado. Gracias a sistemas como Gemini, desarrollado por Google, la restauración de fotografías antiguas ya no requiere de un profesional en edición digital; ahora cualquiera puede hacerlo desde su propio teléfono o computadora de forma sencilla.

Aunque muchos han usado esta tecnología para crear nuevas imágenes, existe una función menos conocida, pero muy valiosa: la capacidad de reparar fotos que el tiempo ha dañado.

Si en tus álbumes personales tienes imágenes con rasgaduras, manchas, colores deslucidos o bordes rotos, esta IA ofrece una solución simple para corregir estas imperfecciones. La clave está en usar las instrucciones correctas, conocidas como prompts, para guiar a la inteligencia artificial en el proceso.

Pasos para comenzar el proceso de restauración de fotografías viejas

Para iniciar, solo necesitas tener una versión digital de la fotografía que deseas reparar. Una vez que la tengas, accede a la aplicación de Gemini o a su página web. Dentro del chat, selecciona la opción para generar imágenes y escribe la instrucción que dirigirá a la IA en la tarea. Un buen prompt debe ser detallado para asegurar un resultado preciso.

Prompt para restaurar fotos con Gemini

A continuación, te presentamos una guía con diferentes prompts que puedes usar según el tipo de restauración que necesites.

Restauración detallada y exhaustiva Si la foto tiene múltiples daños (rasgaduras, manchas, colores desvanecidos) y deseas una corrección minuciosa que también mejore el enfoque, puedes usar un prompt detallado como este: “Restaura esta fotografía antigua. La imagen presenta rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y áreas borrosas. Asegúrate de eliminar todos los daños y de devolverle la nitidez a los detalles clave, pero sin que se note que fue editada. Conserva la atmósfera original y el estilo de la fotografía.”

Restauración documental (sin alterar detalles) Para una restauración que elimine únicamente los daños visibles sin modificar el estilo, los colores o la iluminación, utiliza un prompt enfocado en la autenticidad: “Restaura esta fotografía conservando absolutamente todos los elementos originales. El objetivo es eliminar daños visibles (como grietas, manchas, dobleces o roturas), pero sin modificar el color, la textura, la iluminación ni el estilo. Quiero que la imagen se vea como si estuviera intacta desde su creación, sin perder su carácter original.”



Restauración de retratos familiares Si la foto que quieres restaurar es un retrato de personas, puedes guiar a la IA para que se enfoque en los detalles importantes: “Restaura este retrato familiar antiguo. La foto está desgastada y presenta manchas, rasgaduras y áreas borrosas. Recupera la nitidez de los rostros y la ropa, eliminando los daños y manteniendo la atmósfera familiar de la imagen.”



Restauración de paisajes antiguos Para fotos de paisajes, es importante enfocarse en los elementos naturales. El siguiente prompt te ayudará con eso: “Restaura esta fotografía de paisaje antiguo que presenta daños y desvanecimiento de color. La imagen incluye rasgaduras, manchas y áreas borrosas. Mejora la nitidez de los elementos naturales como árboles, montañas y cielo, y recupera los tonos originales sin que se vea sobreprocesada.”



Consejos adicionales para mejorar los resultados

Para obtener los mejores resultados, es recomendable comenzar con la foto de mayor calidad disponible, ya que una imagen muy borrosa puede dificultar el proceso. Adicionalmente, se pueden incluir más detalles en el prompt si se busca resaltar aspectos específicos. Si el primer resultado no es perfecto, siempre es una buena idea intentar de nuevo ajustando las instrucciones para lograr el resultado deseado.

Una vez que el prompt esté listo, Gemini solo tardará unos segundos en procesar la información y entregar una versión restaurada de la imagen. El resultado lucirá como si la fotografía nunca hubiera estado dañada, conservando su esencia original. Con esta herramienta, rescatar esos preciados momentos del pasado es más accesible que nunca.