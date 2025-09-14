¿Fotos polaroid con tu famoso favorito? Así puedes crearla fácil y rápido con IA

Si alguna vez soñaste con tener una foto polaroid con tu artista favorito, ya puedes hacerlo realidad con la Inteligencia Artificial; te compartimos los pasos para poder crear tu imagen con IA.

En redes sociales millones de usuarios han compartido sus fotografías polaroid al lado de Harry Styles, Taylor Swift, los integrantes de BTS, entre otros famosos.

Pasos para crear fotos polaroid con famosos en IA

¡Toma nota! Estas fotografías pueden realizarse de manera gratuita por medio de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, pero ¿cómo crear la polaroid con mi artista favorito?



Ingresa a Gemini o da clic a este enlace

Selecciona una fotografía de tu rosto; debe de verse claro y con buena iluminación. Evita las fotos borrosas.

Redacta un buen ‘prompt'; describe la escena que buscas en tu fotografía y añade el nombre del famoso. Puedes especificar las poses, la iluminación, el fondo y el estilo visual de la imagen.

Una vez, cumplidos estos pasos la Inteligencia Artificial de Google creará la imagen, después, podrás descargarla y compartirla en redes sociales.

no sé quién ptas descubrió lo de las fotos Polaroid PERO GRACIAS.

es lo más cerca que estaré de ellos JJAAJAJA #TaylorSwift #mistico #CMLL #sabrinacarpenter pic.twitter.com/1xgbNAjdDL — mayiiis (@mayiis_ren) September 12, 2025

¿Cuál es el ‘prompt’ perfecto para las fotos polaroid con tu famoso favorito?

Crear el ‘prompt’ perfecto para la polaroid con tu artista favorito es sencillo; sin embargo, es importante dar indicaciones y especificaciones detalladas para realizar la imagen.

Te compartimos el ‘prompt’ adecuado para crear la fotografía con tu artista favorito; toma nota.

“Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that boy hugging me. Thank You.”

Recuerda que puedes ajustar algunos detalles como el estilo de la fotografía, la pose de los personajes que quieres que salgan en las fotos, el fondo o el escenario, así como el tipo de iluminación.