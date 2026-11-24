Esteban Ramírez Zepeta presentó su renuncia como presidente estatal de Morena en Veracruz este martes 24 de noviembre, luego de la difusión de fotografías en las que aparece en ropa interior junto a Carlos Alberto ‘N’, detenido en 2025 por homicidio culposo y junto a otro funcionario mientras consumían bebidas alcohólicas.

La salida del dirigente ocurre después de que la gobernadora Rocío Nahle García cuestionara públicamente las imágenes y considerara que los funcionarios y representantes políticos deben cuidar su conducta.

El ahora exdirigente comunicó su decisión mediante un video publicado en redes sociales, donde aseguró que se trata de una determinación personal; también adelantó que continuará participando en el movimiento y respaldará a quien sea designado para ocupar la presidencia del partido en la entidad.

¿Por qué renunció Esteban Ramírez Zepeta a Morena en Veracruz?

La salida del dirigente ocurre en medio de las reacciones que provocó la circulación de fotografías en redes sociales. En ellas aparece junto a Carlos Alberto ‘N’, quien fue detenido en 2025 por homicidio culposo; sin embargo, la presencia de ambos en las imágenes no acredita por sí misma alguna relación de Ramírez Zepeta con ese delito.

El episodio también provocó pronunciamientos dentro del propio partido, donde algunos integrantes expresaron su inconformidad por la difusión del material.

Renuncia dirigente de Morena en Veracruz



Esteban Ramírez Zepeta se va tras una polémica fotografía



En ella aparece en ropa interior junto a Carlos Alberto 'N', detenido en 2025 por homicidio culposo pic.twitter.com/nJyFvT826c — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 24, 2026

Rocío Nahle califica como reprobables las fotografías

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, también se pronunció sobre el caso y sostuvo que quienes ocupan responsabilidades públicas deben cuidar su comportamiento tanto en el ámbito público como en el privado.

La mandataria consideró que corresponde a Morena determinar qué acciones tomar frente a lo ocurrido, por lo que trasladó al partido la responsabilidad de revisar el caso.

¿Quién ocupará la dirigencia estatal de Morena?

Ramírez Zepeta agradeció la confianza de la militancia y el respaldo de la gobernadora. Asimismo, manifestó que dejará la conducción del Comité Estatal, pero seguirá colaborando con el movimiento.

La designación de su relevo quedará en manos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.