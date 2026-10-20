Acusan a hermano de AMLO de impulsar a su chofer para candidato de Morena en Macuspana; esto respondió Pepín López Obrador

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramiro, conocido como “Pepín”, es señalado por integrantes del propio partido Morena de impulsar a su exchofer José Antonio Rodríguez Subiaur para ser candidato a la presidencia municipal de Macuspana.

Acusaciones de favoritismo interno en Morena por Pepín López Obrador

Militantes de Morena, como Abraham Morales, acusaron que Pepín López Obrador impulsa a Rodríguez Subiaur para ser beneficiado con la candidatura morenista sin tomar en cuenta los procesos internos del partido. Advirtió que una eventual designación podría dañar electoralmente al partido.

Hasta miembros de la oposición, como el exgobernador de Tabasco Manuel Andrade, han asegurado que existe un grupo de Morena llamado “Todos Unidos contra Pepín”.

Qué respondió el secretario de Gobierno sobre las encuestas de Morena

Al respecto, el secretario de Gobierno de Tabasco rechazó que esté apoyando a Rodríguez Subiaur y reiteró que el proceso de elección de candidatos de Morena es por medio de encuestas y añadió que conoce a todos los aspirantes a la candidatura.

“¿Cómo voy a poner candidato si va a ser a través de la encuesta? (...) Yo conozco a todos, a todos los que están buscando la presidencia municipal de Macuspana. Conozco a Toño, conozco a Zurita, conozco a Julio, a todos, conozco a Verónica, a Mari, a todos los conozco, pero te insisto, hay que esperar; la encuesta va a poner a todos en su lugar.

Quién es José Antonio Rodríguez Subiaur y cuál es su trayectoria

José Antonio Rodríguez Subiaur nació el 11 de mayo de 1973. Tiene una carrera técnica en informática y es fundador de Morena. Fue director de Enlace Territorial de la Secretaría de Gobierno de Tabasco en el Ayuntamiento de Macuspana en septiembre de 2025.

Entre octubre de 2021 y agosto de 2022 ocupó el puesto de director de Operación Estratégica.

En sus redes sociales muestra fotografías mientras recorre varias zonas del municipio de Macuspana.