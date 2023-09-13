Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿qué vehículos descansan este miércoles 13 de septiembre?

¡El obligo de la semana! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que para este miércoles 13 de septiembre no se espera la alerta por contingencia ambiental, por lo que las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen acorde al plan semanal para los autos que descansan en la CDMX y Edomex.

Si circulas en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este miércoles permanece atento porque en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué terminación de placas y holograma debe descansar para que evites multas.

¿Qué autos deben descansar este 13 de septiembre en el Valle de México?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este 13 de septiembre de 2023, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por evadir el Hoy No Circula?

Si no respetas las restricciones del Hoy No Circula cualquier día de la semana, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

¡Tómalo en cuenta! A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Hay vehículos que pueden exentar el Hoy No Circula?

La respuesta es sí, hay algunos autos pueden exentar el programa Hoy No Circula en el Valle de México, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad en la Ciudad de México y las zonas del Edomex antes mencionadas:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Habrá contingencia ambiental este miércoles 13 de septiembre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.