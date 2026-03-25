¿Qué pasó en Periférico Sur? Estudiantes de la ENAH paralizaron una de las principales vialidades de la CDMX

¿Se te complicó el regreso a casa por Periférico Sur la noche de este 24 de marzo de 2026? La razón fue un bloqueo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

#AlertaVial | Estudiantes de la #ENAH bloquean la circulación en carriles centrales y laterales de Periférico Sur, a la altura de la calle Zapote, piden presupuesto y mejoras en las instalaciones.



La vialidad se ve severamente afectada. pic.twitter.com/IaLStpBnmL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

La protesta comenzó alrededor de las 8:29 pm según reportes del C5, cuando un grupo de alumnos salió a la lateral del Anillo Periférico y cerró el paso (también en centrales).

En el punto también se instalaron pancartas y una fogata, mientras el tránsito se acumulaba en esta zona de la Ciudad de México.

¿Qué piden los alumnos de la ENAH?

La protesta de este martes 24 de marzo no sólo estuvo marcada por el cierre de Periférico Sur, sino por una serie de reclamos que los estudiantes consideran pendientes dentro de la ENAH.

Entre sus exigencias están mayor seguridad, más presupuesto y atención a distintas carencias en el plantel como agua limpia. Asimismo, denunciaron la detención arbitraria de dos de sus compañeros.

Las afectaciones también se extendieron hacia avenida Insurgentes Sur.

⛔️⚠️ Bloqueo sobre lateral de Periférico al oriente y Zapote, colonia Isidro Fabela, @TlalpanAl.



🔀 Alternativa vial: Av. San Fernando.#MovilidadCDMX#OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 25, 2026

Otras denuncias por parte de los manifestantes

Durante el bloqueo, denunciaron que una estudiante fue interceptada por policías cuando se dirigía a la escuela y cuestionada por su pertenencia a la ENAH.

Ante estos hechos, la Asamblea General de la ENAH informó que se votó un paro total de tres días, además del bloqueo en Periférico Sur como medida de presión.

Con esto, la movilización no sólo responde a exigencias de presupuesto y seguridad, sino también a un contexto de tensión entre estudiantes y autoridades, que escaló en las últimas horas.

No es la primera vez: La comunidad de la ENAH ya ha bloqueado por presupuesto y seguridad

La protesta de este martes no es un hecho aislado. En años recientes, estudiantes de la ENAH han salido a las calles por reclamos similares, principalmente relacionados con presupuesto, seguridad y condiciones dentro del plantel.

En febrero de 2024, alumnos bloquearon Periférico Sur para exigir el pago a trabajadoras y denunciar problemas laborales. Días después, las protestas escalaron a Insurgentes, donde también se sumaron demandas por mayor presupuesto, mejores condiciones de enseñanza y protocolos de seguridad para prácticas de campo.