VIDEO: EU ataca supuesta “narcolancha” en el Pacífico Oriental; hay dos muertos

El Comando Sur de EU confirmó que este viernes 23 de enero fuerzas militares realizaron un ataque contra una supuesta narcolancha que navegaba en el Pacífico oriental, luego de que labores de inteligencia la identificaran como parte de una red dedicada al tráfico de drogas.

Según la información oficial, la acción dejó dos personas muertas y una sobreviviente, quien fue atendida tras activarse un operativo de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera .

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

La intervención forma parte de una operación militar más amplia enfocada en combatir rutas marítimas utilizadas para el narcotráfico, una estrategia que Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe.

¿Qué informó el Comando Sur sobre el ataque?

De acuerdo con el comunicado emitido a través de la cuenta de X del Comando Sur , el ataque fue ejecutado por una fuerza de tarea conjunta bajo instrucciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth y tuvo como objetivo una embarcación que transitaba por corredores marítimos identificados como rutas habituales del narcotráfico.

El Comando Sur señaló que la supuesta narcolancha estaba involucrada en operaciones ilícitas al momento de la intervención, con base en información de inteligencia previa.

Tras la acción militar, se notificó a la Guardia Costera para activar el protocolo de búsqueda y rescate, luego de confirmarse que uno de los tripulantes había sobrevivido.

Las autoridades no detallaron el estado de salud del sobreviviente ni su situación legal posterior, y precisaron que el caso continúa bajo revisión.

La operación de EU contra el narcotráfico en el Pacífico

El ataque se enmarca en la operación Southern Spear, una campaña de seguridad impulsada por Estados Unidos para enfrentar el tráfico de drogas mediante vigilancia, interdicción y operaciones militares en rutas marítimas consideradas estratégicas.

Esta estrategia implica coordinación entre fuerzas armadas, agencias de inteligencia y la Guardia Costera , con el objetivo de interrumpir el flujo de drogas por vía marítima hacia América del Norte.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Alcance regional de la operación Southern Spear

Las operaciones contra embarcaciones en aguas internacionales han sido presentadas por Estados Unidos como parte de su política de seguridad regional, aunque generan atención entre países ribereños y organismos internacionales por el uso de fuerza militar fuera de territorio nacional.

Hasta ahora, el Comando Sur no ha informado si hubo coordinación con gobiernos de la región en este caso específico.

El ataque contra esta supuesta narcolancha se suma a una serie de acciones recientes de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental, en un contexto de mayor presencia militar estadounidense en rutas marítimas clave para el tráfico de drogas.