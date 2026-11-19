La administración de Donald Trump designó a Kirsten Davies como nueva directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, en medio de una ola de fallas tecnológicas que ha afectado servicios esenciales y generado preocupación entre la población.

La funcionaria, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de informática del Departamento de Defensa, sustituirá a Sean Cairncross en el cargo.

¿Por qué hay nueva directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos?

El nombramiento fue anunciado a través de publicaciones en redes sociales de integrantes del gabinete presidencial y se produce después de varias interrupciones que durante los últimos días afectaron actividades cotidianas, desde los viajes y las operaciones bancarias hasta las comunicaciones gubernamentales.

Kirsten Davies compartió un mensaje en X en el que destacó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas del país y prepararlo para los desafíos de las nuevas generaciones.

“Nuestra nación se encuentra en la encrucijada de las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas, y nuestra forma de vida estadounidense está cada vez más interconectada”, escribió.

Congratulations to the new National Cyber Director Kirsten Davies — look forward to working together to strengthen America’s cybersecurity. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 20, 2026

En la misma publicación, señaló que Estados Unidos tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo en el entorno digital, aunque consideró necesario modernizar las estructuras tecnológicas, reforzar su capacidad de respuesta ante posibles fallas y desarrollar nuevos talentos especializados en ciberseguridad.

Caos en los sistemas de Estados Unidos

Durante la última semana, las interrupciones en los sistemas de Estados Unidos alcanzaron a Microsoft, Chase Bank, los sistemas de control del tráfico aéreo y la Agencia de Seguridad Nacional.

Las fallas provocaron afectaciones en los desplazamientos, dificultaron las actividades laborales, limitaron el acceso a servicios bancarios y generaron problemas en las comunicaciones clasificadas.

Ante la preocupación, las autoridades de Estados Unidos intentaron tranquilizar a la población al asegurar que no existían indicios que permitieran relacionar las interrupciones entre sí.