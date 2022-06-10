Eliminarán prueba negativa de Covid-19 para que viajeros entren a EU

Estados Unidos (EU) suprimirá la prueba negativa de Covid-19 como requisito para que los viajeros puedan entrar al país, medida que se aplicará a partir del 12 de junio tras una presión por parte de las aerolíneas y la industria de los viajes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) podrían anunciar la medida este viernes, dijo una fuente del gobierno a Reuters.

De acuerdo con la fuente, la medida entrará en vigor durante la medianoche del domingo 12 de junio. A partir de ese día no será necesario que los viajeros presenten una prueba negativa de Covid-19.

Por su parte, Kevin Muñoz, subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, confirmó en Twitter que EU eliminará el requisito de prueba negativa para los viajeros aéreos que ingresen al país.

“Los CDC evaluarán su necesidad con base en la ciencia y en el contexto de las variantes que circulan”, añadió Muñoz.

US will end Covid-19 testing requirement for air travelers entering the country



⁦@CDCgov⁩ will evaluate its need based on the science and in context of circulating variants



⁦@POTUS⁩ work on effective vaccines and treatments critical to this https://t.co/cpdlNfRHbt — Kevin Munoz (@KMunoz46) June 10, 2022

Prueba negativa, freno para que los viajeros abordaran un avión

Tras el inicio de la pandemia de Covid-19, EU estableció diferentes medidas para frenar la propagación del virus, una de ellas relacionada con los viajeros que llegaban por avión.

Por ese motivo, hasta ahora es necesario que los pasajeros muestren a la aerolínea correspondiente un resultado negativo de prueba viral antes de abordar un vuelo.

#ÚLTIMAHORA | #EstadosUnidos eliminará el requisito de la prueba #Covid19 negativa para entrar al país a partir del 12 de junio. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2022

Los viajeros deben presentar documentación en papel o en formato electrónico para comprobar que se hicieron una prueba en los tres días anteriores a su vuelo, con resultado negativo a SARS-CoV-2.

La prueba puede ser de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) o una de antígeno viral. Aquellos que no presenten la documentación, no pueden viajar.

Pedir una prueba negativa de Covid-19 “deprime” a los pasajeros

Hace unos días las aerolíneas de EU hicieron una petición al gobierno: eliminar las pruebas de Covid-19 para los viajeros internacionales, ya que este requisito disminuye la cantidad de vuelos.

Robert Isom, director de American Airlines, aseguró que pedir una prueba negativa es “absurdo” y “deprime” a los pasajeros que desean visitar EU por placer o negocios.

Mencionó que los ciudadanos estadounidenses no viajan al extranjero por temor a dar positivo a Covid-19 y no poder volver a su país por las reglas del aeropuerto.

“Estamos realmente frustrados y esto es algo que está perjudicando no solo a los viajes a Estados Unidos, sino que simplemente no tiene sentido”, añadió Isom.

