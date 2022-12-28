EU impondrá pruebas Covid-19 a viajeros procedentes de China

Estados Unidos hará obligatorias las pruebas Covid a los viajeros procedentes de China, anunciaron el miércoles las autoridades sanitarias estadounidenses. Cn este movimiento se suman a India, Italia, Japón y Taiwán en la adopción de medidas contra el Covid-19 tras la decisión de Pekín de levantar las estrictas políticas de cero Covid.

Los funcionarios chinos declararon a la prensa que, a partir del 5 de enero, todos los pasajeros aéreos mayores de dos años deberán dar negativo en una prueba Covid realizada no más de dos días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao.

Los pasajeros que den positivo a Covid-19 más de 10 días antes de un vuelo pueden presentar documentación de recuperación en lugar del resultado negativo, dijeron los funcionarios federales.

Los funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que el cronograma del 5 de enero fue seleccionado para brindar a las aerolíneas tiempo suficiente para ajustar las operaciones para implementar las nuevas reglas.

China's only reported a few covid deaths since reopening. But situation on the ground says otherwise. Visited crowded crematorium in Beijing, people told me their loved ones died of covid

Worker at covid-designated hospital told me people are dying of covid every day @AC360 pic.twitter.com/tlvyyA3FUZ — Selina Wang (@selinawangtv) December 21, 2022

En un abrupto cambio de política, China comenzó este mes a desmantelar el régimen Covid más estricto del mundo, de confinamientos y pruebas Covid masivas, poniendo a su maltrecha economía en vías de una completa reapertura el próximo 2023.

El levantamiento de las restricciones, incluidas las pruebas Covid, tras las protestas generalizadas contra ellas, significa que el Covid se está extendiendo en gran medida sin control y es probable que infecte a millones de personas al día, según algunos expertos internacionales en salud.

Pekín se ha enfrentado a la crítica internacional de que sus datos oficiales sobre el Covid y su recuento de muertes, el cual no son coherentes con la magnitud del brote.

Algunos expertos en salud mundial han afirmado que el virus podría infectar hasta a un millón de personas al día, y grupos internacionales de modelización han pronosticado que China podría experimentar 2 millones de muertes o más.