China relaja medidas y desmantela su rígida política de cero Covid19

La semana pasada, China abandonó súbitamente su política cero Covid19, luego de las protestas registradas en contra de sus confinamientos impuestos como medidas para combatir los contagios de Covid19.

El relajamiento de las medidas ha sido bien recibido por muchos dentro del país, pero también ha avivado la preocupación de que puedan aumentar las infecciones, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el "Gigante Asiático" reanude sus operaciones de transporte y efectúe la reapertura de escuelas.

China is bracing for an unprecedented wave of Covid-19 cases as it dismantles large parts of its repressive zero-Covid policy, with a leading expert warning Omicron variants were "spreading rapidly" signs of an outbreak rattling the country's capital.

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Xinjiang reanuda operaciones de trenes y aumenta vuelos

La región autónoma uigur de Xinjiang ha reanudado sus operaciones de trenes, además de que ha aumentado sus vuelos mientras se suavizan las restricciones de Covid19.

Las autoridades ferroviarias y de aviación civil de la región de Xinjiang, en el noroeste de China, han aumentado el número de trenes y vuelos en los últimos días para satisfacer las necesidades de los residentes en medio de la relajación de las restricciones y desmantelamiento la rígida política cero Covid19.

Se ha reanudado el servicio de cuatro trenes de pasajeros salientes desde Urumqi, la capital de Xinjiang, a Shanghai, Zhengzhou, en el centro de China, y Chengdu y Chongqing, en el suroeste del país, junto con 12 trenes de pasajeros que conectan Urumqi con cuatro ciudades de Xinjiang, que son Hami, Yining, Kashgar y Hotan. Hasta el momento han viajado un total de 228 mil pasajeros.

En el Aeropuerto Internacional Diwopu de Urumqi, el número de pasajeros también aumentó significativamente después de que las autoridades cancelaran la verificación de los códigos de salud, el resultado de las pruebas de ácido nucleico y los códigos de seguimiento de macro datos para los pasajeros que salen de la ciudad.

Escuelas en Xinjiang y Guangdong listas para el regreso a clases

Las escuelas en las regiones de Xinjiang y Guangdong están esforzándose para minimizar el riesgo de infección cruzada en preparación para el próximo regreso de los estudiantes de octavo, noveno, undécimo y duodécimo grado después de la relajación nacional de las medidas además del desmantelamiento de la rígida política cero Covid19 de China.

En la ciudad de Guangzhou de la provincia de Guangdong, sur de China, los estudiantes de último año de secundaria y preparatoria reanudaron clases presenciales. Aunque también se han mantenido las clases en línea para aquellos que no desean volver a la escuela.

Muchas escuelas en Guangzhou también han abierto clases de asesoramiento y líneas directas para garantizar que los estudiantes puedan regresar a las clases presenciales en condiciones saludables tanto psicológica como físicamente.

Mientras tanto, las escuelas en Urumqi de Xinjiang también han implementado sus propios planes de retorno a las clases presenciales de acuerdo con sus propias situaciones. Los estudiantes de último año de secundaria regresarán primero, a partir del lunes, seguido gradualmente por estudiantes de otros grados.