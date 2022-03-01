Diplomáticos de Rusia son expulsados de EU

Estados Unidos expulsó a 12 diplomáticos rusos que laboraban en las Naciones Unidas (ONU) por preocupaciones de seguridad nacional. Estados Unidos y Rusia anunciaron la decisión el lunes 28 de febrero.

A lso diplomáticos de Rusia se les solicitó que salieran de suelo estadounidense antes del 7 de marzo.

La misión de Estados Unidos ante la ONU describió a los diplomáticos rusos como "agentes de inteligencia" que habían estado "participando en actividades de espionaje que son adversas para nuestra seguridad nacional".

El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Richard Mills, aseguró que: "Aquellos diplomáticos a los que se les pidió que abandonaran los Estados Unidos estaban involucrados en actividades que no estaban de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos".

Dijo que se les había pedido que se fueran mediante una solicitud bajo la Sección 13 del Acuerdo de Sede "para que no dañen la seguridad nacional del país anfitrión", y agregó que la decisión se tomó en total conformidad con el acuerdo de la sede de la ONU.

Estados Unidos y sus aliados ya impusieron amplias sanciones económicas a Rusia por su ataque a Ucrania, el mayor ataque a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y tomaron medidas para aumentar la asistencia militar y de otro tipo.

Bloomberg: Richard Mills, deputy head of the U.S. mission to the UN, confirmed the expulsion of the diplomats, adding it was a step taken “in full accordance with” U.S. obligations as the host country to the UN. — Vincent Lee (@Rover829) February 28, 2022

Rusia responde a la expulsión

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo a los periodistas que se había pedido a los diplomáticos que se fueran antes del 7 de marzo. Dijo que Rusia respondería a la medida "porque es una práctica diplomática".

Nebenzia luego planteó el tema al comienzo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Ucrania, describiendo la medida de Estados Unidos como "hostil" y una violación de sus compromisos como anfitrión de la sede de la ONU en Nueva York.

"Distinguidos colegas, antes de que comencemos la reunión de hoy, me gustaría informarles sobre otro paso hostil tomado por el país anfitrión. Un paso contra la misión rusa. Justo ahora, hace literalmente una hora, se nos informó que desde Rusia misión, 12 miembros de su personal están siendo expulsados", dijo Nebenzia.

Aseguró que el movimiento es: "otra violación flagrante por parte del país anfitrión del acuerdo de la ONU con el país anfitrión de la Convención de Viena...".

"Hemos estado diciendo durante mucho tiempo que necesitamos para iniciar un procedimiento de arbitraje sobre la implementación por parte del país anfitrión de sus obligaciones de mantener misiones y representaciones permanentes en funcionamiento normal ante la ONU. Lamentablemente, este arbitraje hasta la fecha no se ha iniciado. Se nos sigue diciendo sobre la necesidad de soluciones diplomáticas. Al mismo tiempo, nuestras oportunidades para realizar este tipo de actividades están siendo restringidas, lamentamos profundamente esta decisión y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en el contexto de esta decisión", finalizó Nebenzia.