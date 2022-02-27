Consejo de Seguridad de la ONU convoca inusual sesión sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) convocó el domingo 27 de febrero a una inusual sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General de 193 miembros sobre la invasión rusa en Ucrania, que se celebrará el lunes, mientras los aliados occidentales intensifican una campaña diplomática para aislar a Moscú.

La votación de los 15 miembros del Consejo fue de procedimiento, por lo que Rusia no pudo ejercer su veto. La resolución de convocatoria de la sesión de la Asamblea General se aprobó con 11 votos a favor. Rusia votó en contra, mientras que China, India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron.

La medida es la última de una ofensiva diplomática en la ONU y ocurrió después de que Rusia vetó el viernes 25 de febrero un proyecto de resolución del Consejo que habría rechazado la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Se espera que la Asamblea General vote una resolución similar el miércoles, dijo el domingo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Ningún país tiene derecho de veto en la Asamblea General.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, tienen peso político. Estados Unidos y sus aliados ven la acción en la ONU como una oportunidad para demostrar que Rusia está aislada por su invasión de la vecina Ucrania.

La votación se realizará al final de la sesión especial de emergencia y será la undécima sesión de este tipo desde 1950.

#UNSC today adopted Resolution 2623 (2022), convening an emergency special session of the General Assembly to discuss the situation in #Ukraine. 1/3 — UN Security Council News (@un_council) February 27, 2022

México pide convocar sesión extraordianria del Consejo de Seguridad

Durante la inusual sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, lamentó que Rusia utilizó el veto como herramienta política y no para mantener la seguridad internacional.

"El pasado viernes 25 de febrero, como consecuencia del ejercicio del veto, el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, al no haberse podido adoptar un proyecto de resolución en relación con la situación en Ucrania a pesar de contar con 11 fotos afirmativos", afirmó de la Fuente.

Agregó que México está en contra del ejercicio del veto y pidió a los miembros del Consejo de Seguridad iniciar una sesión extraordinaria para garantizar la entrega de ayuda humanitaria en la zona.

Como lo ha mencionado el representante permanente de Francia, convocaremos a una sesión para analizar la situación humanitaria en el terreno y garantizar que la ayuda llegue pronto a quienes más la necesitan. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU