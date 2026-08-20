Departamento del Tesoro de EU sanciona a 15 objetivos en Ecuador vinculados al CJNG y Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó a 15 personas y empresas con sede en Ecuador e identificó como bienes bloqueados a 10 embarcaciones pesqueras. La red criminal operaba desde el puerto de Manta bajo la fachada de una flota pesquera legítima para contrabandear miles de kilogramos de cocaína hacia México, con destino final en el mercado estadounidense. Esto, con el apoyo logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa.

Alianza entre terroristas ecuatorianos y cárteles mexicanos

De acuerdo con el informe oficial, los sancionados mantenían alianzas operativas con Los Choneros y Los Lobos, organizaciones catalogadas como terroristas por Washington, para abastecer a cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La estructura criminal utilizaba embarcaciones para coordinar el suministro de combustible, alimentos y apoyo logístico en alta mar a lanchas rápidas que cruzaban el Pacífico Oriental con toneladas de droga. Entre las entidades bloqueadas destacan la empresa Arcasdenoe, S.A., operada por la familia Mero Mero, y la firma Alho Fish, S.A., controlada por Jimmy Alarcón Holguín.

Intensifican la Operación Pacific Viper en el Pacífico Oriental

Las sanciones económicas forman parte de las acciones impulsadas en el marco de la Operación Pacific Viper, un despliegue de la Guardia Costera estadounidense que hasta junio de 2026 ha logrado el aseguramiento de más de 112 toneladas de cocaína en las rutas marítimas que conectan a Sudamérica con México. Con esta medida, todos los bienes, empresas e intereses de las personas y entidades señaladas quedan congelados en territorio estadounidense, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ciudadanos y empresas de dicho país.