Bajo fuego: Enfrentamiento entre GN y delincuentes deja a cinco hombres muertos en Jerez, Zacatecas

Un enfrentamiento inicial y un operativo posterior en el municipio de Jerez, Zacatecas, dejó un saldo de cinco delincuentes muertos, según confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza. La violencia se desencadenó tras una agresión armada entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada. De forma inmediata, fuerzas federales desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona para repeler el enfrentamiento.

Guardia Nacional repele agresión y abate a cuatro fugitivos

Durante la balacera inicial, un delincuente perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el tiroteo, cuatro de los agresores intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional ubicaron la unidad y les dieron alcance durante el operativo de rastreo. Al ser interceptados, los sospechosos dispararon contra los efectivos federales, quienes repelieron el ataque y abatieron a los cuatro delincuentes. El gobierno estatal descartó además que los hechos estuvieran vinculados con un atentado contra algún funcionario municipal, versión que circuló de manera preliminar en plataformas digitales.

Zacatecas, otra vez, bajo fuego



Enfrentamientos en Jerez dejaron 5 delincuentes abatidos el miércoles



El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, confirmó los hechos pic.twitter.com/VMJFEe14Bh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 20, 2026

Controlan la zona e inician investigaciones

Rodrigo Reyes Mugüerza aseguró que la situación en el municipio de Jerez se encuentra bajo control, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas procesa la escena y recaba indicios para integrar las carpetas de investigación correspondientes. El funcionario destacó que los operativos se mantendrán coordinados entre la GN, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que de forma paralela logró detenciones en el municipio de Juchipila, y las instancias ministeriales, pidiendo a la población mantener la calma y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

Cancelan presentación de Luis R. Conriquez en Fresnillo, Zacatecas

Ante la evidente violencia que ocurre en la entidad, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó a través de un mensaje en sus redes sociales que pidió al ayuntamiento de Fresnillo reconsiderar la presentación de corridos tumbados de Luis R. Conríquez, al tratarse de un contenido que hace apología del delito y normaliza las actividades criminales.

