EU tira la casa por la ventana por su celebración del 250° aniversario de independencia

El reloj marcó las doce del mediodía de este sábado 4 de julio y las campanas repicaron al unísono en Filadelfia, recreando el instante exacto en que el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia. Estados Unidos ha llegado oficialmente a su primer cuarto de milenio.

De costa a costa, millones de ciudadanos salieron a las calles, plazas y puertos para celebrar el 250 aniversario de la nación en una jornada cargada de simbolismo histórico, reencuentros masivos y una enorme nostalgia, demostrando que el orgullo nacional sigue siendo el motor de unión en un país políticamente polarizado.

Pero el invitado inesperado de este cumpleaños histórico ha sido el clima. Una intensa y peligrosa ola de calor con temperaturas récord está azotando la costa este, por lo que las autoridades en Washington D.C. ordenaron cancelar el tradicional Desfile Nacional del Día de la Independencia para proteger a los asistentes. A pesar del sofocante termómetro, los eventos principales continuaron su marcha, custodiados por un despliegue de casi 5,000 miembros de la Guardia Nacional en las zonas más turísticas de la capital para garantizar la seguridad de los festejos.

Espectacular festejo con drones por los 250 años de #EU



En #Texas, un impresionante show de 2 mil drones iluminó el cielo nocturno de North Richland Hills formando figuras del águila americana, George Washington y la conquista del espacio para celebrar el 4 de julio.



El festejo… pic.twitter.com/jQS3Rfnhyj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

Migrantes naturalizados y cápsulas del tiempo

Los festejos por el 250° aniversario han sido fuera de serie al dejar mensajes y recibir nuevos ciudadanos en esta fecha con tanta importancia simbólica.

Mensaje para el futuro en Filadelfia: En el Parque Histórico Nacional de la Independencia, se enterró una cápsula del tiempo que contiene objetos representativos de los 50 estados del país. ¿La regla? No se podrá abrir sino hasta el año 2276, cuando Estados Unidos cumpla 500 años.

En el Parque Histórico Nacional de la Independencia, se enterró una cápsula del tiempo que contiene objetos representativos de los 50 estados del país. ¿La regla? No se podrá abrir sino hasta el año 2276, cuando Estados Unidos cumpla 500 años. Veleros históricos en el Hudson: En Nueva York, una impresionante flotilla de barcos antiguos navegó por el río Hudson. Uno de los navíos llevaba a bordo una reliquia: una copia original del periódico The Boston Gazette del 22 de julio de 1776, el cual imprimió por primera vez el texto íntegro de la Declaración para los ciudadanos de la época.

En Nueva York, una impresionante flotilla de barcos antiguos navegó por el río Hudson. Uno de los navíos llevaba a bordo una reliquia: una copia original del periódico del 22 de julio de 1776, el cual imprimió por primera vez el texto íntegro de la Declaración para los ciudadanos de la época. Nuevos ciudadanos en la casa de Jefferson: En Monticello, Virginia, la histórica residencia del expresidente Thomas Jefferson, 75 inmigrantes de diversas partes del mundo hicieron su juramento de lealtad, convirtiéndose oficialmente en ciudadanos estadounidenses en el día más significativo para el país.

No hay 4 de julio sin fuegos artificiales

El broche de oro de la noche está diseñado para romper todos los récords. Tras un discurso del presidente Donald Trump en el National Mall de Washington, la Casa Blanca tiene programado iniciar el espectáculo pirotécnico más grande de la historia de la humanidad. Los organizadores planean lanzar más de 850,000 fuegos artificiales durante 40 minutos seguidos, una cantidad que supera por mucho cualquier celebración del pasado y para la cual algunos hoteles de la capital llegaron a vender paquetes de hospedaje de hasta 250,000 dólares con tal de ofrecer una vista privilegiada.

Pero el tamaño del show también preocupa por las repercusiones ambientales que dejará. Es tal la cantidad de pólvora que podría dejar una densa nube de contaminación flotando sobre el centro de Washington durante horas. Aún con el humo y el calor, los estadounidenses cierran el día mirando al cielo, celebrando dos siglos y medio de una historia con altos y bajos pero sin duda, imponente.