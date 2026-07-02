Trump, el T-MEC y tu cartera: Por qué la incertidumbre en los tratados internacionales afecta tu bolsillo hoy

Luego de la negativa de Donald Trump para renovar el T-MEC la situación se torna de completa incertidumbre para los mercados y con ello para el ciudadano de a pie. Así afecta tu bolsillo esta decisión.

Aunque el peso mexicano muestra fortaleza tras la decisión del mandatario, esta situación responde a una desaceleración en la creación de empleos en Estados Unidos durante junio. Este dato ha enfriado las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), generando un mayor apetito por el riesgo en los mercados.

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Así afecta a tu bolsillo la decisión de Trump sobre el T-MEC:



Aunque hoy el dólar bajó a 17.45 unidades , la negativa de Trump de renovar el T-MEC a largo plazo genera una "nube de incertidumbre". Esto significa que las empresas, ante el miedo de que las reglas cambien cada año, podrían no ajustar precios a la baja o incluso empezar a subir costos preventivamente ante la inestabilidad.

, la negativa de Trump de renovar el T-MEC a largo plazo genera una "nube de incertidumbre". Esto significa que las empresas, ante el miedo de que las reglas cambien cada año, podrían no ajustar precios a la baja o incluso empezar a subir costos preventivamente ante la inestabilidad. En México baja la contratación de personas y algunas empresas incluso detienen la apertura de nuevas fábricas y con ello las oportunidades de mejora salarial se estancan.

El riesgo de rebote rápido y peligroso, es decir si tienes deudas en dólares o dependes de productos importado

La desaceleración de empleos en EU genera que el flujo de dólares que llega a familias mexicanas corra el riesgo de disminuir y con ello la economía de quienes dependen de las remesas se afetca.



Sin duda el escenario genera incertidumbre entre los países que estaban dentro este acuerdo donde el bolsillo de los ciudadanos así como sus decisiones económicas se ven afectadas.

