¿En qué cambió la relación comercial? Las diferencias clave entre el TLCAN y el T-MEC

La dinámica comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se rige actualmente por lineamientos muy distintos a los que operaron durante la década de los noventa. En 1994, el intercambio entre las tres naciones arrancó bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo que se mantuvo vigente por más de dos décadas hasta que fue renegociado y finalmente sustituido en julio de 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque la base de ambos documentos es facilitar el libre comercio regional y eliminar los aranceles, el entorno económico global obligó a una actualización. El salto de un tratado a otro implicó ajustes rigurosos en industrias clave, la integración de sectores que no existían en los noventa y la creación de nuevos mecanismos de controversia.

🇺🇸🤝🇲🇽 El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el #TMEC seguirá vigente los próximos 10 años con revisiones anuales.



Menciona que será el 20 de julio, cuando una delegación de #EstadosUnidos llegará a #México para iniciar las negociaciones del tratado comercial… pic.twitter.com/eAJMdcKVij — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Principales diferencias entre el TLCAN y el T-MEC

La renegociación del acuerdo comercial arrojó modificaciones técnicas que hoy marcan el ritmo de las exportaciones e importaciones en la región. Estas son las diferencias más relevantes entre ambos documentos:



Reglas de origen en el sector automotriz: Es uno de los cambios más estrictos. Mientras el TLCAN exigía que el 62.5% de los componentes de un vehículo se fabricaran en Norteamérica para no pagar aranceles, el T-MEC elevó esa cifra al 75%. Además, incorporó una regla laboral que obliga a que entre el 40% y 45% del automóvil sea ensamblado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora.

Es uno de los cambios más estrictos. Mientras el TLCAN exigía que el 62.5% de los componentes de un vehículo se fabricaran en Norteamérica para no pagar aranceles, el T-MEC elevó esa cifra al 75%. Además, incorporó una regla laboral que obliga a que entre el 40% y 45% del automóvil sea ensamblado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. Comercio digital y tecnología: En 1994, el internet comercial apenas nacía. El T-MEC integró un capítulo exclusivo sobre comercio electrónico que prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente (como software, música o libros electrónicos) y establece reglas sobre la localización de datos.

En 1994, el internet comercial apenas nacía. El T-MEC integró un capítulo exclusivo sobre comercio electrónico que prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente (como software, música o libros electrónicos) y establece reglas sobre la localización de datos. Capítulo laboral y respuesta rápida: A diferencia del acuerdo anterior, el T-MEC incluye obligaciones laborales directamente en el cuerpo del tratado. Esto dio paso al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el cual permite sancionar a empresas o plantas específicas si se comprueba que están violando los derechos de libertad sindical o negociación colectiva de sus trabajadores.

A diferencia del acuerdo anterior, el T-MEC incluye obligaciones laborales directamente en el cuerpo del tratado. Esto dio paso al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el cual permite sancionar a empresas o plantas específicas si se comprueba que están violando los derechos de libertad sindical o negociación colectiva de sus trabajadores. Protección ambiental: El nuevo acuerdo integra regulaciones más específicas para combatir la pesca ilegal, proteger la biodiversidad, reducir la basura marina y gestionar la calidad del aire, temas que el TLCAN abordaba de forma superficial en acuerdos paralelos.

Otra diferencia operativa fundamental es el tiempo de vida del tratado. El TLCAN se firmó con un carácter indefinido, sin una fecha de caducidad. En contraste, el T-MEC introdujo la conocida cláusula "Sunset".

Esta disposición establece que el tratado tiene una vigencia de 16 años, pero obliga a los tres países a realizar una revisión conjunta cada seis años. En estas reuniones, las naciones deben confirmar por escrito si desean extender el acuerdo por otro periodo de 16 años, o de lo contrario, comenzar un proceso de consultas anuales para resolver discrepancias comerciales antes de su posible expiración.

El panorama económico regional sumó un factor de inestabilidad tras el anuncio de la administración de Donald Trump de no firmar la renovación automática por 16 años del acuerdo.