Cinco puntos de quiebre que marcaron para siempre a Estados Unidos
De la Independencia de Estados Unidos al 11 de septiembre, estos acontecimientos definieron el rumbo político, económico y militar de la mayor potencia mundial.
Estados Unidos celebra 250 años de historia con una serie de momentos que transformaron no solo al país, sino también al mundo. Todo comenzó el 4 de julio de 1776, cuando las 13 colonias declararon su independencia de la Corona británica y dieron origen a una nueva nación basada en un texto fundacional, en lugar de una monarquía hereditaria.
A partir de ese punto llegaron otros momentos decisivos: en 1787 se redactó la Constitución, considerada la más antigua del mundo aún en vigor, con la división de poderes y el sistema de contrapesos que inspiró a numerosos países. Décadas después, la Guerra Civil puso a prueba la unidad del país, dejó más de 600 mil muertos y culminó con la abolición de la esclavitud, aunque el debate sobre la igualdad continúa hasta nuestros días.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica y militar, consolidando al dólar como moneda de referencia internacional y albergando organismos como la ONU. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron el fin de la sensación de invulnerabilidad, redefinieron su política exterior y de seguridad, y abrieron una etapa cuyas consecuencias aún influyen en la vida política del país.