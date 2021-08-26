EUA pedirá vacuna contra Covid-19 a solicitantes de residencia permanente

A partir del 1 de octubre, las personas que buscan la residencia permanente en Estados Unidos (EUA), deberán tener la vacuna contra el Covid-19.

Esta nueva disposición la dieron a conocer en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EUA (CDC, por sus siglas en inglés).

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La vacuna contra el Covid-19 ahora cumple con los criterios de vacunación para los solicitantes de estatus de refugiado o inmigrante.

Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre de 2021 y aplicará a los solicitantes de la residencia permanente para EUA, por lo que están obligados a aplicarse la vacuna como parte de los requisitos médicos que exigen las autoridades de inmigración.

Los CDC de EUA detallaron que el solicitante de la residencia permanente deberá presentar los documentos que acrediten que recibió la vacuna contra el Covid-19.

Vacuna contra Covid-19, requisitos para la residencia permanente

Los CDC detalló las personas que deberán tener la vacuna contra el Covid-19 en caso de que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos.

Las personas que están exentas de este requisito son los niños solicitantes de visa de inmigrante, para quienes no se recomienda la vacuna contra Covid-19 por la edad.

También exentan este requisito las personas quienes por motivos de salud no se pueden vacunar y aquellas con objeciones religiosas o morales. Y las personas cuyos países donde la vacuna del Covid-19 no está disponible.

Si va a solicitar la residencia permanente basada en el empleo y le enviamos una Solicitud de Evidencia (RFE) sobre su Formulario I-693, responda lo antes posible para que podamos tomar una decisión final sobre su solicitud de ajuste. Conozca más: https://t.co/qT6zvXRpoc pic.twitter.com/jTQGEu7M8J — USCIS Español (@USCIS_es) August 24, 2021

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"Si la vacuna está disponible pero debido a un suministro limitado en los países de origen, y esto causa un retraso significativo para que el solicitante reciba su vacuna, entonces esta situación también se consideraría como ‘no disponible de manera rutinaria".

En el comunicado de los CDC se indica que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EUA (USCIS) y el Departamento de Estado tomarán decisiones sobre los solicitantes de la residencia permanente de forma individual.

En caso de que el solicitante rechace sin razón la vacuna contra el Covid-19 su solicitud se considerará inadmisible.

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