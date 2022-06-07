Europa impondrá un solo tipo de cargador para dispositivos

La Unión Europea (UE) acordó imponer un solo tipo de cargador para celulares, tabletas, cámaras y otros dispositivos móviles, con el objetivo de unificar los cables y que la conexión sea más fácil y accesible para todos los habitantes de Europa.

La medida entrará en vigor a partir del otoño de 2024, donde solo se permitirán utilizar los puertos de carga USB tipo C, por lo que todas las compañías fabricantes de dispositivos móviles deberán adaptarse a la nueva medida en Europa.

“Para el otoño de 2024, el USB tipo C se convertirá en el puerto de carga común para todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras en la UE, acordaron hoy los negociadores del Parlamento y el Consejo”, informó el Parlamento Europeo en un comunicado.

La intervención política, que según la Comisión Europea facilitaría la vida de los consumidores y les ahorraría dinero, se produjo después de que las empresas no lograron llegar a una solución común sobre unificar a un solo cargador.

Las computadoras portátiles deberán cumplir con la legislación dentro de los 40 meses posteriores a su entrada en vigor. El ejecutivo de la UE tendrá el poder en el futuro para armonizar los sistemas de carga inalámbrica.

Bruselas fue de los países de Europa que más presionó para que los dispositivos móviles pudieran conectarse a un solo cargador debido a las quejas de los usuarios de iPhone y Android sobre tener que cambiar a diferentes cargadores para sus dispositivos.

|Reuters

Homologar cargadores en Europa afecta a Apple

El cambio, que solo permitirá conectores USB-C, tendrá un gran impacto en Apple, que tendrá que cambiar el cargador en los iPhone vendidos en Europa para 2024.

Los iPhone se cargan con un cable Lightning, mientras que los dispositivos basados en Android recientes usan cargador USB-C.

Apple advirtió que la propuesta dañaría la innovación y crearía una montaña de desechos electrónicos.

Cabe destacar que la mitad de los cargadores vendidos con teléfonos móviles en 2018 tenían un conector USB micro-B, mientras que el 29 por ciento tenía un conector USB-C y el 21 por ciento un conector Lightning, según un estudio de la Comisión de 2019.

