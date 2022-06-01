¿Hay un error? WhatsApp permitirá editar mensajes después de enviarlos

¿El mensaje ya se entregó pero hay algo que deseas cambiar? WhatsApp trabaja en una actualización para que los usuarios puedan editar mensajes en los chats después de enviarlos, algo que aplicaciones como Telegram ya permiten.

Hasta ahora, en WhatsApp solo es posible eliminar los mensajes de cualquier chat, pero el destinatario puede ver que una parte de la conversación ya no está disponible.

De acuerdo con el portal especializado WaBetaInfo, la aplicación de mensajería podría lanzar una actualización próximamente para editar mensajes que ya se enviaron, la cual estará disponible para los dispositivos iOS y Android, así como la versión de escritorio.

La función para editar mensajes actualmente estaría en desarrollo, para que además del botón “Eliminar” o “Reenviar”, los usuarios de WhatsApp tengan disponible una opción para modificar sus textos incluso después de enviarlos.

WhatsApp is working on editing text messages!



WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

More details are available in the post 🤩https://t.co/lLooTyrgWm pic.twitter.com/QLCNBBlWra — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022

Lo que se desconoce hasta el momento es el tiempo máximo que tendrán los usuarios de WhatsApp para editar mensajes, ya que en Telegram es posible hacerlo dos días después de enviar el texto, al tercer día la opción ya no está disponible.

Reacciones con emojis, la actualización más reciente de WhatsApp

Una de las actualizaciones más recientes en los mensajes de WhatsApp son las reacciones con emojis, mismas que están disponibles en la última versión de la aplicación.

En su blog oficial, WhatsApp detalló que “las reacciones son divertidas, rápidas y reducen la sobrecarga de mensajes en los grupos”, al responder solamente con un emoji.

|WhatsApp

Los usuarios que ya cuentan con esta función pueden apreciar una pequeña cara al pasar el cursor sobre el mensaje, si están en la versión web, o bien, presionando el texto cuando entran a la aplicación desde su celular.

Por ahora solo es posible reaccionar con un emoji por mensaje, pero la reacción se puede retirar el cualquier momento, dando clic sobre la imagen de la pequeña cara.

Algunas opciones para reaccionar en los chats de WhatsApp son “Me gusta”, “Me encanta” o “Me divierte”, similares a las que tiene Facebook y que sirven para que sus usuarios interactúen con el contenido.

