Lluvia de estrellas y planetas juntos: calendario de los eventos astronómicos que iluminarán septiembre

¡Marca tu calendario! Septiembre traerá varias sorpresas para quienes disfrutan de observar el cielo: habrá lluvias de meteoros, acercamientos y conjunciones de la Luna con planetas, además de otros eventos astronómicos únicos del mes; conoce cuáles son y las fechas.

Calendario de eventos astronómicos para septiembre 2026

Entre lluvias de meteoros, encuentros con la Luna, conoce cuál será el calendario astronómico que te dejará con el ojo cuadrado de tanta belleza:

1 de septiembre: lluvia de meteoros Aurígidas. El mes comenzará con la lluvia de meteoros Aurígidas; la tasa máxima observable será de 6 meteoros por hora.

3 de septiembre: acercamiento de la Luna y M45. La Luna tendrá un acercamiento con M45, las Pléyades.

6 de septiembre: conjunción de la Luna y Marte. La Luna y Marte protagonizarán una conjunción en el cielo.

8 de septiembre: conjunción de la Luna y Júpiter. Dos días después, será el turno de la Luna y Júpiter, que tendrán una conjunción.

9 de septiembre: lluvia de meteoros Perseidas. El calendario también marca para este día la lluvia de meteoros Perseidas.

20 de septiembre: Saturno en buena posición para observarlo. Este planeta estará bien ubicado para su observación, en dirección de la constelación de Cetus.

22 de septiembre: equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño ocurrirá a las 18:06 horas, tomando como referencia la hora central de México.

26 de septiembre: Luna llena. Este mes cerrará con una luna llena el sábado 26 de septiembre.

30 de septiembre: galaxia del Triángulo M33. Finalmente, el calendario señala que la galaxia del Triángulo M33 podrá observarse en dirección de la constelación del Triángulo, hacia el noreste de la esfera celeste.

El cielo tiene mucho por admirar este mes 🤩#TuUniversum pic.twitter.com/MW5xI36YLq — Universum Museo (@UniversumMuseo) September 1, 2026

¿Cuántos equinoccios hay al año y cuándo ocurren?

A lo largo del año ocurren dos equinoccios, uno en marzo y otro en septiembre. Estos fenómenos astronómicos marcan el inicio de la primavera y el otoño, respectivamente, en el hemisferio norte.

El equinoccio de primavera ocurre alrededor del 20 de marzo, mientras que el equinoccio de otoño sucede generalmente entre el 22 y 23 de septiembre. Durante estos días, el Sol se encuentra sobre el ecuador terrestre, por lo que las horas de luz y oscuridad son aproximadamente iguales.

En el hemisferio sur, las estaciones se presentan de manera inversa: el equinoccio de marzo marca el comienzo del otoño y el de septiembre, el inicio de la primavera.