EXCLUSIVA | “Rusia no está interesada en la paz”: Portavoz de Ucrania

A un año de la invasión, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, aseguró que a Rusia le interesa la guerra y no llegar a un acuerdo de paz entre ambos países.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Nikolenko dijo que el gobierno de Vladimir Putin ha hecho esfuerzos para continuar y escalar esta guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022.

“Toda guerra termina por la vía diplomática. Pero una solución diplomática es posible cuando Rusia está interesada en la paz. Hasta ahora no vemos voluntad de su parte para alcanzar una paz verdadera”, declaró.

Si a Rusia se le permite tener éxito en Ucrania, ese país u otros que tengan políticas igual de agresivas, “creerán que pueden repetir esto en otras partes del mundo. Entonces, es por el interés de todos no permitirlo”, sentenció el portavoz.

Después de un año, Ucrania pide más apoyo de México

Durante la entrevista exclusiva con la periodista Lucy Bravo, el portavoz recordó que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky presentó hace unos meses un plan de paz que contiene 10 puntos, esos son:



Seguridad radiológica y nuclear

Liberación de prisioneros y deportados

Seguridad alimentaria

Retiro de las tropas rusas y cese de hostilidades

Seguridad energética

Prevención de la escalada

Justicia

Implementación de la Carta de la ONU

Confirmación del fin de la guerra

Ecocidio y protección del medio ambiente

Oleg Nikolenko también comentó que después de un año de la guerra Ucrania - Rusia, la principal lección que su país aprendió es que “el bien prevalecerá sobre todas las cosas”.

“Por fortuna, tras un año, estamos sentados aquí en Kiev, que se mantiene fuerte y libre. Por supuesto que hemos estado pagando un precio muy alto por esto”, añadió.

Finalmente, habló sobre el papel de nuestro país en el marco de esta guerra y pidió más apoyo. “Esta semana se votará una resolución respecto a la paz en Ucrania y agradeceríamos el respaldo de México en esta resolución”, concluyó.

