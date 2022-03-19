“Sin demora": Zelensky pide diálogo con Rusia para alcanzar la paz

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, pidió que se celebren conversaciones de paz significativas y “sin demora” con Rusia, para detener el conflicto armado que inició el mes pasado en el país europeo.

En un video que compartió en sus redes sociales, el mandatario ucraniano aseguró que esta es la única oportunidad para que Moscú reduzca el daño de “sus propios errores”, pues de lo contrario tardaría “varias generaciones” para recuperarse de sus pérdidas en el conflicto.

Desde que comenzó la operación militar especial, el ejército ruso ha sufrido grandes pérdidas y su avance se ha estancado en gran medida, con largas columnas de soldados detenidas en los suburbios de Kiev, la capital ucraniana.

Es hora de reunirse. Hora de hablar. Es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania.

Volodimir Zelensky afirma que Ucrania insiste en las conversaciones

Durante la grabación, que dura 10 minutos, Volodimir Zelensky dijo que pretendía ser escuchado “por todo el mundo”, especialmente Moscú, a quien pide conversaciones para alcanzar la paz.

Zelensky también mencionó que Ucrania es insistente en las negociaciones y en varias ocasiones ofrecieron “soluciones de paz” desde que comenzó el conflicto, el pasado 24 de febrero.

Kiev y Moscú informaron de algunos avances en las conversaciones de esta semana hacia una fórmula política que garantice la seguridad de Ucrania, aunque ambas partes se acusaron mutuamente de alargar las cosas, según Reuters.

En tanto, el presidente Vladimir Putin defendió la operación militar especial en Ucrania y afirmó que se cumplirán todos los objetivos para “liberar al pueblo del genocidio”.

Durante un mitin que se realizó este viernes en el estadio Luzhnniki de Moscú, Putin declaró que las fuerzas rusas saben qué tienen que hacer, cómo llevarlo a cabo y a qué precio para cumplir con ese propósito.

|Reuters

“Hombro con hombro, se ayudan, se apoyan y cuando es necesario se protegen de las balas con sus cuerpos como hermanos. Una unidad así no la habíamos tenido en mucho tiempo”, aseveró el presidente de Rusia.

Desde que comenzó el conflicto, más de 3.3 millones de refugiados han huido de Ucrania a través de su frontera occidental, y otros dos millones se han desplazado dentro del país.

