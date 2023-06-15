¡Terror en EU! Exdirector de Harvard traficaba cuerpos humanos

Un hecho insólito ocurrió en la Facultad de Medicina de Harvard, cuando las autoridades de la institución en coordinación con la policía detuvieron a un exdirector identificado como Cedric Lodge, de 55 años, quien se desempeñó como gerente en la morgue.

Tras la detención, informaron que enfrenta tres cargos federales por el presunto robo, venta y envío de partes de cuerpos humanos; el hecho causó conmoción entre la sociedad estadounidense, algunos aseguran que no sabía que se trataba de un delito y otros que se trató de una venganza, pues semanas atrás lo despidieron.

“Robó partes disecadas de cadáveres donados, incluyendo... cabezas, cerebros, piel, huesos y otros restos humanos, sin el conocimiento o permiso de (la facultad) y sacó esos restos del depósito de cadáveres de Massachusetts y los transportó a su residencia en Nueva Hampshire”, según la acusación federal del tribunal de distrito de EU.

Exdirector de Harvard conspiró junto a su esposa para traficar los huesos humanos

Las primeras investigaciones arrojan que el acto se planeó junto a su esposa Denise, quien es 10 años mayor que él; también participaron Joshua Taylor de 46 años y Katrina Maclean, una de las principales implicadas en la venta de huesos humanos, pues es dueña de una pastelería en la que vendían los cuerpos.

Actualmente, Taylor y Maclean son acusados de conspiración, pues se desempeñaron como medio de transporte, incluso elegían qué restos comprar, estos habrían sido vendidos en 10 mil 275 pesos mexicanos desde octubre del 2020.

Organ Harvesting: 6 Charged for Stealing and Selling Body Parts from Harvard Medical School and an Arkansas Morgue



Six people have been charged for selling and stealing body parts from Harvard medical school and an Arkansas morgue. pic.twitter.com/SlRX9ERCGk — Andy Greensky (@AndyGreensky) June 15, 2023

Universidad de Harvard condenó el crimen y lo acusó de traición

Las autoridades de la Universidad de Harvard se mostraron indignados por el acto, pues aseguraron que jamás creyeron que Cedric Lodge actuaría de esa forma; actualmente es acusado de traición, pues previo a trabajar en la morgue le hicieron saber que vender los huesos humanos era un delito.

“Los incidentes denunciados son una traición a HMS y, lo que es más importante, a cada una de las personas que de forma altruista decidieron donar sus cuerpos a HMS a través del Programa de Donaciones Anatómicas para avanzar en la educación y la investigación médica”, escribieron los decanos de la Facultad de Medicina de Harvard, George Daley y Edward Hundert, en una carta a la comunidad.

Externaron que comprenden el dolor de las familias al conocer que los cuerpos de sus familiares fueron vendidos; sin embargo, se comprometieron a llegar hasta las últimas consecuencias.

“El robo y tráfico de restos humanos ataca la esencia misma de lo que nos hace humanos. Resulta especialmente atroz que muchas de las víctimas se ofrecieran voluntariamente a que sus restos se utilizaran para educar a los profesionales de la medicina y promover los intereses de la ciencia y la curación. Es atroz que se aprovechen de ellos y de sus familias en nombre del lucro. Con estos cargos, pretendemos garantizar cierta medida de justicia para todas estas víctimas”, sentenciaron las autoridades.

¿Cuál era el modus operandi del exdirector de Harvard que vendía los restos humanos de la morgue?

¡Escandaloso! Los acusados eran parte de una red de compra y venta de restos humanos, y los espantosos actos los llevaban a cabo desde hace más de tres años; las autoridades investigaron el caso y encontraron que usaban dos maneras de actuar.

Finalmente, se conoce que los ofrecían al mejor postor, había dos formas de adquirirlas: los compradores podían elegir personalmente las piezas en secreto en la morgue o hacer que se las entregaran por mensajería.

