El periodista y comunicador Camilo Rodríguez perdió la vida este lunes 16 a los 51 años luego de que hombres armados lo atacaran a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. El comunicador saltó a la fama por publicar denuncias directas contra políticos y presuntos narcotraficantes.

Así atacaron a Camilo Rodríguez en pleno tráfico de San José

La Cruz Roja informó que los agresores sorprendieron al periodista alrededor de las 3:20 de la tarde en medio del tráfico intenso sobre una carretera principal a las afueras de la capital. El fiscal general, Carlo Díaz, declaró al medio local Extra Noticias que los investigadores encontraron múltiples impactos de bala y una escena que apunta a un asesinato por encargo.

Aunque no presentó más pruebas ni mencionó sospechosos, señaló que el ataque probablemente responde a las acusaciones que el comunicador publicaba.

Denunció amenazas por exhibir al narco, pero rechazó tener protección

Rodríguez identificaba públicamente a personas por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y ya había reportado amenazas previas, pero rechazó recibir protección. Por su parte, la presidenta Laura Fernández condenó el cobarde homicidio en un mensaje de video y afirmó que, más allá del contenido de sus publicaciones, el crimen mancha la libertad de expresión.

El primer homicidio de un periodista en Costa Rica en 25 años

La muerte de Camilo Rodríguez marca el primer asesinato conocido de un periodista en 25 años dentro de un país que durante décadas destacó como una de las democracias más pacíficas y estables de Centroamérica, pero que hoy enfrenta un aumento de violencia impulsado por grupos internacionales del narcotráfico. El último ataque de este tipo ocurrió en julio de 2001, cuando sujetos armados mataron a tiros al productor de radio Parmenio Medina en una carretera de Santo Domingo, casi en la misma zona donde acribillaron a Rodríguez.