Familiares, amigos y vecinos de Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, mantienen bloqueada la circulación sobre Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, para exigir a las autoridades avances concretos en su localización luego de que desapareciera desde el pasado martes 24 de noviembre.

Los manifestantes demandan la revisión inmediata de las cámaras de videovigilancia, el rastreo de sus posibles rutas y el agotamiento de todas las líneas de investigación para ubicarla.

🚨 ¡“Me van a matar por tu culpa”! Desaparece Sara, de 12 años, en Iztapalapa y golpean al padre del joven de 15 años con quien presuntamente estaría.



La familia exige localizar a ambos menores y pide a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo… pic.twitter.com/t2JhDikKuU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

La inquietud entre los allegados creció tras confirmarse también la desaparición de Isaac Rodríguez Leal, otro adolescente que presuntamente salió junto con Sara y por quien también se emitió ficha de búsqueda.

Aunque han surgido versiones sobre una posible ubicación de ambos menores en el estado de Puebla, el dato no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que sus familiares advirtieron que no retirarán el cierre vial hasta recibir información certera sobre su paradero.

Vecinos frenan desalojo en Milpa Alta con campanas y fogatas

En un hecho distinto registrado al sur de la capital, habitantes de la alcaldía Milpa Alta se organizaron para impedir el desalojo de un predio ubicado sobre la avenida México Sur, donde aseguran que varias generaciones de una misma familia han residido durante décadas.

Durante la protesta, los colonos repicaron las campanas de la iglesia para convocar a más vecinos, encendieron fuego y bloquearon calles aledañas al inmueble.

#MientrasDormía | Vecinos de Milpa Alta frenaron un desalojo y denunciaron presuntas irregularidades en el operativo.



Tras la movilización de habitantes, las autoridades suspendieron la acción al no existir condiciones para realizarla.



Exigen una solución conforme a derecho.… pic.twitter.com/DEVBsPlABr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Ante la tensión en la zona y al considerar que no existían condiciones de seguridad para ejecutar la orden, las autoridades determinaron suspender la diligencia, mientras los moradores exigieron que la disputa por la propiedad se resuelva conforme a derecho y respetando el debido proceso legal.