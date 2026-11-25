El caso de Sara Santiago Arizmendi, menor de 12 años desaparecida en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), escaló luego de que presuntamente estaría con un joven en Puebla, pero de ella nada se sabe.
El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia y se emitió una ficha de búsqueda para encontrarla tras ser vista por última vez el 24 de noviembre de 2026 en la colonia Puente Blanco.
Reportan como desaparecido a menor que estaría con Sara
La menor Sara aparentemente se encontraría con Isaac Rodríguez Leal, de 15 años, a quien también reportaron como desaparecido al ser visto por última vez el mismo día y en la misma colonia donde se vio a Sara Santiago Arizmendi.
No obstante, ahora un grupo de ciudadanos encaró al papá del menor y lo golpeó tras señalarlo de presunto cómplice, pero esto solo es una versión que vecinos han sostenido.
El señor envió un mensaje a su hijo para que se aclare la situación y negó que él tiene que ver algo con la desaparición de la menor quien supuestamente está en Puebla.
“Isaac, por favor te pido que vengas a arreglar todo este problema que tú hiciste mano. Yo ni enterado estaba de todo lo que tú andas haciendo. A mí ahorita me van a matar por tu culpa (...) yo no sé ni qué es lo que estaba pasando, yo no soy cómplice de nada”.
Bloquean Periférico para exigir que menor aparezca
Familiares y conocidos de la menor llevaron un bloqueo a la vialidad en Periférico Sur con dirección a Ermita Iztapalapa para exigir la localización de Sara Santiago.
El cierre vial comenzó cerca de las 10:00 horas y colocaron cartulinas y lazos con el boletín de búsqueda de la menor.
Los familiares señalan que la menor salió de su domicilio durante la madrugada y desde entonces desconocen su paradero, hechos en los que el menor también reportado como desaparecido estaría involucrado.
Exigieron a las autoridades que se revisen cámaras de videovigilancia y se agiten todas las línes de investigación para dar con el paradero de ambos.