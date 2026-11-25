El caso de Sara Santiago Arizmendi, menor de 12 años desaparecida en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), escaló luego de que presuntamente estaría con un joven en Puebla, pero de ella nada se sabe.

El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia y se emitió una ficha de búsqueda para encontrarla tras ser vista por última vez el 24 de noviembre de 2026 en la colonia Puente Blanco.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, vista por última vez el pasado 24 de noviembre de 2026, en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/UsgBGVZbYm — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 25, 2026

Reportan como desaparecido a menor que estaría con Sara

La menor Sara aparentemente se encontraría con Isaac Rodríguez Leal, de 15 años, a quien también reportaron como desaparecido al ser visto por última vez el mismo día y en la misma colonia donde se vio a Sara Santiago Arizmendi.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Isaac Rodríguez Leal, de 15 años, visto por última vez el pasado 24 de noviembre de 2026, en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/tfwxF6BrpW — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 26, 2026

No obstante, ahora un grupo de ciudadanos encaró al papá del menor y lo golpeó tras señalarlo de presunto cómplice, pero esto solo es una versión que vecinos han sostenido.

El señor envió un mensaje a su hijo para que se aclare la situación y negó que él tiene que ver algo con la desaparición de la menor quien supuestamente está en Puebla.

“Isaac, por favor te pido que vengas a arreglar todo este problema que tú hiciste mano. Yo ni enterado estaba de todo lo que tú andas haciendo. A mí ahorita me van a matar por tu culpa (...) yo no sé ni qué es lo que estaba pasando, yo no soy cómplice de nada”.

💔🚨 ¡Desesperados por encontrar a Sara, familiares terminaron enfrentándose a golpes! La menor de 12 años sigue desaparecida y su búsqueda provocó un bloqueo de más de 12 horas en Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa), #CDMX. Mientras surgen versiones sobre su posible paradero en Puebla,… pic.twitter.com/e788UTnnHO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 26, 2026

Bloquean Periférico para exigir que menor aparezca

Familiares y conocidos de la menor llevaron un bloqueo a la vialidad en Periférico Sur con dirección a Ermita Iztapalapa para exigir la localización de Sara Santiago.

El cierre vial comenzó cerca de las 10:00 horas y colocaron cartulinas y lazos con el boletín de búsqueda de la menor.

🚨 Familiares de Sara Santiago, una niña de 12 años desaparecida en Iztapalapa, bloquearon nuevamente Periférico Oriente y Av. Vasco de Quiroga para exigir avances en su búsqueda.



Blanca, su mamá, pidió a las autoridades intensificar las investigaciones y revisar las cámaras de… pic.twitter.com/4UHc1tsnl1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

Los familiares señalan que la menor salió de su domicilio durante la madrugada y desde entonces desconocen su paradero, hechos en los que el menor también reportado como desaparecido estaría involucrado.

Exigieron a las autoridades que se revisen cámaras de videovigilancia y se agiten todas las línes de investigación para dar con el paradero de ambos.