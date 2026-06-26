¿Existen protocolos contra sismos en Venezuela? Así funcionan los simulacros y las alertas en el país

En México tenemos experiencia de sobra en cuestión de terremotos, y aunque nos preparamos con alertas sísmicas, simulacros y mucha, pero mucha información sobre métodos de resguardo, los sismos son impredecibles.

Los recientes terremotos en el norte de Venezuela han despertado una inquietud en la población (y en el mundo que tiene la mirada puesta en el país) sobre la capacidad de respuesta y prevención ante este tipo de desastres naturales. Al encontrarse sobre una franja de alto tránsito tectónico, el diseño y la ejecución de protocolos de seguridad resultan indispensables para evitar las pérdidas humanas y materiales.

A nivel nacional, el organismo encargado de coordinar la investigación sismológica es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la cual trabaja en conjunto con las direcciones de Protección Civil y los cuerpos de bomberos locales en las distintas entidades para difundir las pautas de prevención.

Protocolos y simulacros nacionales

Venezuela cuenta con planes estructurados de actuación orientados tanto al sector educativo como al empresarial y residencial. El protocolo estándar se divide en tres fases muy similares a las que llevamos a cabo en temblores aquí en México.

La Funsivis publicó un manual para los venezolanos que pueden consultar aquí.

Manual de Autoprotección de Funvisis: ¿Qué hacer antes, durante y después?

Para complementar las alertas tecnológicas, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) cuenta con una guía oficial de autoprotección estructurada en tres fases críticas y un protocolo de inclusión social:

Antes (Preparación): Diseñar un plan de contingencia familiar o empresarial, fijar un punto de encuentro exterior, asegurar objetos pesados que puedan caer y tener listo un kit de emergencia (agua, comida, botiquín, linterna, radio a baterías y un silbato).

Durante (Acción): Mantener la calma y evitar correr. Resguardarse bajo mesas, escritorios o estructuras resistentes (vigas y columnas), alejándose de ventanas, espejos y balcones. Si se desaloja un edificio, usar solo las escaleras y jamás los ascensores. En el exterior o en un auto, detenerse lejos de postes, cables y fachadas.

Después (Recuperación): Cortar de inmediato los servicios de gas, agua y electricidad; no encender fósforos ni velas ante el riesgo de fugas. Evacuar hacia zonas seguras sin regresar al inmueble, sintonizar la radio para escuchar a las autoridades y alejarse de las costas.

Protocolo para personas con discapacidad

El manual destaca medidas específicas de accesibilidad para garantizar la protección de todos los ciudadanos:

Preparación: Cargar siempre una ficha médica y de contactos, un celular y un silbato.

Durante el sismo: Quienes usen silla de ruedas deben frenarla en un lugar seguro (columnas o esquinas) y proteger su cabeza con los brazos (o inclinarse hacia las rodillas si no tienen movilidad superior). Quienes tengan movilidad reducida o estén en cama deben adoptar posiciones de protección cubriéndose con almohadas y cobijas.

En caso de quedar atrapado: Mantener la calma y usar el silbato o hacer ruido con objetos para pedir auxilio sin desgastar la voz.

Línea de emergencia: Funvisis mantiene activo su canal de atención a través del 0800-TEMBLOR y su plataforma web oficial.

El país realiza anualmente simulacros de evacuación, siendo el más conocido el "Simulacro Nacional de Sismos". Estas jornadas suelen convocarse en escuelas, universidades y oficinas públicas para entrenar a los ciudadanos en los tiempos de respuesta y rutas de escape, aunque las autoridades reconocen que aún queda camino por recorrer para lograr una participación masiva y constante en todas las comunidades residenciales del territorio.

¿Tiene Venezuela un sistema de alerta sísmica pública?

A diferencia de otros países con alta actividad sísmica como México o Japón, Venezuela no ha implementado una red de alerta sísmica pública masiva basada en sirenas urbanas o alarmas comunitarias automatizadas que suenen segundos antes de que las ondas de un temblor lleguen a las ciudades.

Los sistemas de monitoreo de Funvisis registran los movimientos de forma inmediata y emiten reportes detallados mediante sus canales oficiales y redes sociales minutos después de ocurrido el evento. Debido a esta ausencia de alarmas sonoras en las calles, los sistemas de alerta temprana basados en la tecnología móvil se han convertido en la herramienta de prevención más accesible para la población.

¿Cómo activar en tu celular la alerta de Android?

La alerta sísmica de Google, que recibieron millones de usuarios en Venezuela con una magnitud estimada de 6.2, funciona transformando los teléfonos inteligentes en minisismómetros. Al aprovechar los pequeños acelerómetros internos de más de dos mil millones de dispositivos Android en el mundo, el sistema detecta vibraciones locales y envía una señal instantánea a un servidor central que confirma si se está produciendo un terremoto. El sistema cuenta con dos tipos de notificaciones que se activan únicamente en sismos mayores a una magnitud de 4.5, y muestra mapas junto a pautas de seguridad inmediatas al pulsar la pantalla.

Ante la falta de sirenas públicas, el Sistema de Alertas de Terremotos de Android desarrollado por Google es la opción más rápida de aviso previo en el país. Este mecanismo gratuito funciona transformando los teléfonos inteligentes en una red de pequeños sismógrafos gracias a los acelerómetros integrados en cada dispositivo.

Para tener esta función activa en tu teléfono sigue estos pasos: