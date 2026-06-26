“Desaparecidos terremoto Venezuela": crean plataformas digitales para localizar a familiares tras la tragedia

En medio de la emergencia tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela, también surgieron iniciativas ciudadanas para apoyar a la búsqueda de personas desaparecidas o incomunicadas.

Por medio de plataformas digitales creadas por voluntarios, familiares y ciudadanos pueden reportar casos, compartir información y consultar registros. Así es como se unen para buscar a sus más queridos.

Plataformas digitales se convierten en aliadas para localizar desaparecidos tras terremotos

Los sismos han dejado más de 235 personas sin vida y 4 mil heridas; no obstante, las autoridades advirtieron que el balance podría modificarse conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Una de las iniciativas más difundidas es el sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, creado para centralizar los reportes y así facilitar la búsqueda de familiares y allegados, en un contexto marcado por los cortes de energía y las fallas en las telecomunicaciones y evacuaciones.

Para registrar a una persona desaparecida, la plataforma solicita el nombre completo y el lugar donde fue vista por última vez. También permite agregar datos como edad, descripción física, la ropa que vestía e incluso una fotografía.

Los terremotos en Venezuela impulsan una ola de plataformas digitales para buscar desaparecidos https://t.co/h28pP3dxxW — CNN en Español (@CNNEE) June 25, 2026

Además, ofrece la posibilidad de actualizar el estado de las personas cuando son encontradas, lo que evita duplicar y agilizar el trabajo de familiares, voluntarios y equipos de asistencia.

El registro puede realizarse desde cualquier país y la plataforma permite consultar los casos mediante filtros por nombre y ubicación.

A esta iniciativa se le suma “Venezuela te busca”, otro registro colaborativo en línea que permite reportar personas no localizadas, consultar casos y actualizar información sobre sobrevivientes.

La búsqueda de personas también se ha trasladado a las redes sociales, por ejemplo Instagram, donde difunden fichas de personas desaparecidas y solicitudes de ayuda, entre ellas Alianza por Venezuela, una organización creada por migrantes venezolanas en Argentina que comparte información para ayudar a quienes buscan comunicarse con familiares dentro del país.

EU anuncia ayuda por $150 millones para Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda por US$150 millones para apoyar a la población venezolana ante la emergencia.

De ese monto, US$50 millones serán distribuidos mediante organismos internacionales con operaciones en el país

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que habló con Delcy Rodríguez y detalló la ayuda que enviará al país sudamericano tras los terremotos.

“Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y de rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles”, afirmó el alto funcionario de la administración Trump.