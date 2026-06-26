Sismos HOY en México: Estos son los últimos temblores en México este 26 de junio
Después de los sismos en Venezuela, resulta evidente la importancia que tienen acciones como los simulacros en México para evitar tragedias mayores.
A partir de datos confirmados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en Azteca Noticias te mostramos cuáles son los sismos que se han registrado HOY 26 de junio en México, y si estos ameritaron la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX).
Estar al pendiente de los temblores que ocurren en nuestro país es importante para reaccionar a tiempo en caso de una emergencia, ya que estamos en una zona con alta actividad sísmica.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que el siguiente simulacro se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
La fecha coincidirá con el 41 aniversario del terremoto que azotó a México en 1985 y tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante un temblor.
El simulacro se realizará por primera vez un día sábado, con el fin de evaluar los mecanismos de actuación y la organización de las familias en un contexto no laboral, aclaró la CNPC.
Sismos HOY en México: Estos son los últimos temblores en México este 26 de junio 2026
Dos sismos de intensidad leve en Jalisco y Colima
Hoy hubo un temblor de magnitud 3.8, a 7 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco; y en el estado de Colima, tuvo una magnitud de 3.6, a 25 kilómetros de Tecomán.
¿Dónde tembló HOY en Oaxaca?
A las 2:55 de la madrugada hubo un temblor de magnitud 3.5, con epicentro a 26 kilómetros de Pinotepa Nacional; el segundo sismo fue de magnitud 3.7, a 32 kilómetros de Puerto Escondido.
Mientras que alrededor de las 4:00 de la madrugada se registró otro temblor, de magnitud 3.7 a 118 kilómetros de Salina Cruz, indicó el Sismológico.
Reporte matutino de sismicidad 2026-06-26 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi18tS— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 26, 2026
Hubo seis sismos en Guerrero: ¿de qué magnitudes?
La información compartida por el Servicio Sismológico indica que durante la madrugada de este 26 de junio hubo seis temblores, de diferentes intensidades en el estado de Guerrero.
- Magnitud 4.1, a 13 kilómetros al oeste de Petatlán.
- Magnitud 3.4, a 22 kilómetros al sureste de Ometepec.
- Magnitud 3.1, a 60 kilómetros al suroeste de Ometepec.
- Magnitud 3.0, a 29 kilómetros al oeste de San Marcos.
- Magnitud 3.4, a 9 kilómetros al oeste de San Marcos.
- Magnitud 3.7, a 7 kilómetros al este de San Marcos.
Hay un sismo de intensidad leve en Veracruz
En esa entidad, el movimiento tuvo una magnitud de 3.5, con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Isla, sin que hubiera reporte de daños o percepción.
Una madrugada de temblores en Michoacán
El primer sismo ocurrió a 33 kilómetros al este de Las Guacamayas, Michoacán, tuvo una magnitud de 3.9; mientras que el otro movimiento fue a las 2:36 de la madrugada a 49 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, también de magnitud 3.9, según el Sismológico.
Posteriormente, a las 4:05 de la madrugada se registró un nuevo temblor, de magnitud 3.5 a 37 kilómetros de Lázaro Cárdenas.
Se registran dos sismos en Chiapas
En los primeros minutos de este viernes, en el estado de Chiapas hubo dos temblores:
- En Cintalapa, con magnitud de 3.6
- En Mapastepec, con magnitud de 3.6
Las autoridades estatales de Protección Civil no reportaron daños ni percepción de ambos movimientos.