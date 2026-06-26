Sismos HOY en México: Estos son los últimos temblores en México este 26 de junio

A partir de datos confirmados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en Azteca Noticias te mostramos cuáles son los sismos que se han registrado HOY 26 de junio en México, y si estos ameritaron la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX).

Estar al pendiente de los temblores que ocurren en nuestro país es importante para reaccionar a tiempo en caso de una emergencia, ya que estamos en una zona con alta actividad sísmica.

¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que el siguiente simulacro se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.

La fecha coincidirá con el 41 aniversario del terremoto que azotó a México en 1985 y tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante un temblor.

El simulacro se realizará por primera vez un día sábado, con el fin de evaluar los mecanismos de actuación y la organización de las familias en un contexto no laboral, aclaró la CNPC.

