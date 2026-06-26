Noticias de Venezuela HOY: Sube cifra de fallecidos mientras llegan equipos de rescate de varios países tras terremotos

Un sismo azotó Venezuela el pasado 24 de junio, fue de magnitud 7.2, pero solo unos minutos después, llegó un nuevo movimiento, más fuerte; ambos terremotos dejaron edificios derrumbados y personas atrapadas. Este es la actualización, con las últimas noticias hoy 26 de junio de 2026, sobre víctimas, rescates y apoyo internacional.

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó que hasta el momento, hay 589 muertos y 2mil 980 personas heridas. "Decenas de personas han sido rescatadas con vida", añadió la mandataria.