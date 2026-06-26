Noticias de Venezuela HOY: Sube cifra de fallecidos mientras llegan equipos de rescate de varios países tras terremotos
Dos terremotos dejaron devastación en Venezuela; ciudadanos y rescatistas aceleran la búsqueda de atrapados entre escombros: últimas noticias HOY.
Un sismo azotó Venezuela el pasado 24 de junio, fue de magnitud 7.2, pero solo unos minutos después, llegó un nuevo movimiento, más fuerte; ambos terremotos dejaron edificios derrumbados y personas atrapadas. Este es la actualización, con las últimas noticias hoy 26 de junio de 2026, sobre víctimas, rescates y apoyo internacional.
La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó que hasta el momento, hay 589 muertos y 2mil 980 personas heridas. "Decenas de personas han sido rescatadas con vida", añadió la mandataria.
Noticias de Venezuela HOY: Sufre la cifra de muertos mientras llegan equipos de rescate de varios países tras terremotos
Surge video del momento exacto de los sismos
En redes sociales, la agencia de noticias Reuters compartió un video donde se puede observar el momento exacto en que comenzó a temblar en Venezuela.
La grabación muestra el movimiento de los edificios y también se escuchan los gritos de las personas, que salen corriendo de sus hogares, buscando ponerse a salvo. Después, el polvo de los derrumbes cubren la calle, una escena que se repite en muchas regiones del país.
An eyewitness video from Caracas showed the moment the northern part of the country was shaken by strong earthquakes https://t.co/Ihq9t19GWa pic.twitter.com/sPfxu86poZ— Reuters (@Reuters) June 26, 2026
ONU participa en labores de búsqueda y rescate
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que el sistema humanitario "se está moviendo muy rápido y a gran escala" para responder a los dos terremotos ocurridos en Venezuela.
Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dijo que 25 equipos de más de una docena de países, con alrededor de mil personas, llegarán a Venezuela el sábado 27 de junio para apoyar en los rescates.
"Los equipos suizos, estadounidenses, italianos, colombianos y chilenos de búsqueda y rescate urbano ya han llegado al país, junto con otros equipos de El Salvador y México. Los demás equipos llegarán en los próximos días, y comenzarán las operaciones de inmediato", añadió Laerke.
Rescatistas de Alemania y Suiza llegan a Venezuela
Este viernes llegaron a territorio venezolano equipos de rescate provenientes de Alemania y Suiza, para apoyar las operaciones de búsqueda tras los dos terremotos que azotaron el país.
Hasta ahora, cientos de personas permanecen atrapadas bajo los escombros y muchas más se reportan como desaparecidas, en las zonas devastadas alrededor de la capital, Caracas, y otras regiones.