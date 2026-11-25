Un incendio provocado por una explosión de un camión de cisterna de petróleo dejó, en un principio, al menos 21 muertos y 15 heridos en Giza, Egipto, pero esa cifra aumentó hace unos minutos a 30.

#LoÚltimo | Al menos 21 muertos y 15 heridos a causa de un incendio provocado por la explosión de un camión cisterna de petróleo en Giza, #Egipto. pic.twitter.com/8lGsllJqSd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Se dio a conocer que el incendio ocurrió en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq donde se coordinan las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

La llamarada tras la explosión habría alcanzado a varios automóviles cercanos al siniestro. Se desconocen las causas del accidente hasta este momento.

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