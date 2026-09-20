Notas
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Angélica y Daniel estaban a horas de su boda, pero un accidente truncó su sueño; el caso que conmocionó a un pueblo y al gobierno
Accidente en Masagua, Escuintla, dejó muertos a Angélica y Daniel cuando iban por los últimos detalles de su boda; la celebración estaba prevista en horas.
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Madrugada llena de accidentes: exceso de velocidad y choques contra árboles dejan varios percances
Mientras la capital dormía, una racha de aparatosos choques movilizó a los servicios de emergencia en las primeras horas de este 19 de septiembre.
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"Temascalcingo, una pesadilla para Ximena": Este es el estado de salud de la niña tras explosión de pirotecnia en Edomex
Ximena, una niña de 12 años, continúa con su recuperación en Texas tras sufrir quemaduras tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex.
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VIDEO: Repartidor arriesga su vida para salvar a niña de un ataque de abejas
Un repartidor en Brasil rescató a una niña de 12 años de un ataque de un enjambre de abejas.
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Tragedia en Nigeria: Mueren casi 50 personas por tomar alcohol contaminado con metanol
Las autoridades de Nigeria sospechan que la bebida alcohólica estaba contaminada con metanol.
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¿Quién era la reportera y el piloto que fallecieron tras el desplome de un helicoptero de noticias durante una transmisión en vivo?
Eliana Moreno, George Marciniw y un joven de 29 años fueron los fallecidos tras la caída del helicóptero de noticias en dos cadenas televisas importantes.