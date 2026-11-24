Un hombre de 37 años de edad murió después de sufrir quemaduras tras la explosión e incendio de su propia barbería en Tampico, Tamaulipas.

¿Qué pasó en la barbería El Patriarca de Tampico?

Moisés M. atendía su local llamado “El Patriarca” en la colonia Nuevo Progreso, en la zona norte de Tampico. La madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026, el local, que había iniciado como un negocio de maquillaje, se incendió. Los vecinos reportaron el siniestro a los servicios de emergencias e incluso refirieron que previamente habían escuchado una detonación.

“Los vecinos, al parecer, reportaron que se escucha un estruendo, como si hubiera una explosión”, afirmó Enrique Sierra, coordinador de Bomberos Voluntarios Zona Sur de Tampico.

Muere propietario tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo

Sin embargo, la barbería quedó reducida a cenizas y Moisés sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, por lo que fue atendido en el Hospital General de Tampico y los especialistas pretendían trasladarlo a Ciudad Victoria para que recibiera una mejor atención. No obstante, su cuerpo no resistió las serias lesiones y murió por la tarde del lunes.

Fiscalía de Tamaulipas investiga posible crimen tras la explosión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refirió que hay una carpeta de investigación sobre el incendio, ya que podría tratarse de un posible crimen, por lo cual revisarán las causas del siniestro y si hubo algún hecho adicional al fallecimiento de Moisés M.