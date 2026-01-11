Tres personas siguen hospitalizadas tras explosión en Paseos de Taxqueña; edificio está desalojado

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que, a varios días de la explosión registrada en un edificio habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña , en la alcaldía Coyoacán, tres personas continúan hospitalizadas, una de ellas en estado delicado pero estable, como consecuencia del siniestro.

El incidente, ocurrido el pasado 9 de enero de 2026, generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y obligó a evacuar de manera inmediata a los residentes del inmueble, cuya estructura resultó severamente dañada.

Acceso a edificio de Taxqueña será de manera controlada tras afectaciones

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Alcaldía Coyoacán ingresó al edificio siniestrado para realizar una evaluación técnica detallada del estado de la construcción.

El objetivo principal de esta inspección es determinar si existen condiciones mínimas de seguridad que permitan a los vecinos afectados ingresar de manera controlada a sus departamentos, exclusivamente para recuperar documentación y objetos pequeños de valor. Las autoridades han subrayado que cualquier acceso estará sujeto a los dictámenes de seguridad estructural, debido a que el inmueble presenta daños visibles.

La estructura del edificio quedó comprometida tras la explosión, con partes internas expuestas, lo que obligó a mantener desalojada la zona mientras se realizan las revisiones correspondientes.

VIDEO: Explosión en edificio de Taxqueña; momento exacto

La magnitud del siniestro quedó evidenciada en un video que circuló en redes sociales, donde se observa el momento exacto de la explosión ocurrida en el conjunto habitacional de Paseos de Taxqueña. Las imágenes muestran la fuerza del estallido y el impacto inmediato en el inmueble, lo que derivó en una emergencia mayor.

Tras el incidente, brigadas de Protección Civil iniciaron trabajos de evaluación para determinar el nivel de riesgo y las acciones a seguir, mientras los habitantes fueron desalojados por motivos de seguridad.

🚨Vecinos captaron el momento justo de la explosión del edificio de la colonia #PaseosdeTaxqueña, en la #CDMX. pic.twitter.com/fjH9irZ62r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Afectados por explosión en edificio de Taxqueña recibirán apoyo económico

Ante la imposibilidad de que los residentes regresen a sus viviendas, autoridades de la alcaldía Coyoacán anunciaron un apoyo económico mensual de ocho mil pesos para las familias afectadas, destinado al pago de renta mientras se realizan los trabajos de rehabilitación del edificio.

Durante una reunión con los vecinos, se informó que este respaldo se otorgará con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, debido a que el inmueble será rehabilitado por la Secretaría de Vivienda.

Estamos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde ayer se registró la explosión; autoridades del @GobCDMX está evaluando el inmueble. Vamos a garantizar la seguridad e integridad de todas y todos los vecinos de la zona afectada. pic.twitter.com/jsGic0kg8U — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) January 10, 2026

Fernando Cravioto Padilla, titular de Desarrollo Social de Coyoacán, explicó que este apoyo forma parte de una acción social que deberá ser presentada ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno capitalino. El funcionario señaló que el objetivo es brindar una solución temporal a las familias mientras se define el futuro del edificio.

Las autoridades capitalinas continúan con las evaluaciones técnicas y mantienen comunicación con los vecinos afectados, mientras se da seguimiento al estado de salud de las personas hospitalizadas y al proceso de rehabilitación del inmueble.

