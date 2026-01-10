Tras explosión por gas en Taxqueña, vecinos regresan a sus departamentos por documentos y mascotas

Momentos de tensión se vivieron en los edificios de Paseos de Taxqueña luego de la explosión provocada por la acumulación de gas, que obligó a los habitantes a desalojar sus viviendas.

En medio de la emergencia, algunos vecinos ingresaron rápidamente a sus departamentos para rescatar documentos, ropa y a sus mascotas, mientras se definía dónde pasarían la noche con apoyo de las autoridades.

Vecinos regresan por sus mascotas tras la explosión en los departamentos en Taxqueña

Una fuerte explosión provocada por una falla en el sistema de gas generó una emergencia mayor en un conjunto habitacional, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades de Protección Civil.

La magnitud del estallido obligó al desalojo de alrededor de dos mil habitantes, correspondientes a unas 280 viviendas, con el objetivo de salvaguardar su integridad física ante posibles riesgos adicionales.

#AlMomento | Habitantes de los departamentos afectados tras la explosión por acumulación de gas en los edificios de Paseos de #Taxqueña, ingresaron rápidamente a sus viviendas para sacar documentos, ropa e incluso a sus mascotas.



Algunos de ellos pasarán la noche con familiares…

Tras la emergencia, habitantes de los departamentos afectados ingresaron de manera controlada a sus viviendas para rescatar documentos importantes, ropa y a sus mascotas.

Algunos de los vecinos informaron que pasarán la noche con familiares, mientras que otros serán alojados en hoteles, para lo cual recibirán apoyo por parte de las autoridades.

Elementos de Protección Civil continúan con las evaluaciones de seguridad en la zona para determinar los daños y definir las acciones a seguir, mientras se mantiene acordonada el área afectada como medida preventiva.

Personas heridas tras la explosión en Paseos de Taxqueña

El impacto no se limitó al punto donde se originó la explosión , ya que se reportaron afectaciones estructurales en al menos diez edificios colindantes.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente dejó un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas en estado grave al presentar quemaduras en aproximadamente el 80% de la superficie corporal. Las otras tres personas fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, el C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con SGIRPC_CDMX y SSC_CDMX, que encabezan…

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia hacia una clínica especializada en rehabilitación, mientras que los otros tres lesionados recibieron los primeros auxilios en la zona del incidente por parte de los paramédicos.