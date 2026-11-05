Una explosión registrada la mañana de este jueves en un tianguis de Ixtapaluca, Estado de México, dejó varias personas lesionadas, luego de que se presentara una fuga de gas en un puesto de comida.

El incidente provocó alarma entre comerciantes y visitantes que se encontraban en el lugar, debido a que el estallido ocurrió mientras se desarrollaban las actividades habituales.

#Edomex | Se registró una explosión en un cilindro de gas en un negocio de comida del municipio de Ixtapaluca; hay varios lesionados.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/bHRozykt0R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

¿Qué pasó en el tianguis de Ixtapaluca?

Los primeros datos indican que el incidente ocurrió debido a que se registró una acumulación de gas, por lo que habría provocado la explosión en el establecimiento.

La emergencia generó preocupación entre las personas que se encontraban en el tianguis, donde comerciantes y compradores realizaban sus actividades.

Hasta el momento las autoridades no han dado mayores detalles, así como no han informado las causas oficiales de este incidente, por lo que se espera que en las próximas horas se revele más información.

¿Hay muertos por la explosión en Ixtapaluca?

No se tiene reporte de personas fallecidas por este incidente. Sin embargo, sí se confirmó que hay varios lesionados como consecuencia de la explosión.

Aunque la información disponible todavía es limitada, se dio a conocer que 21 personas resultaron afectadas incluido un menor de edad. Varios de los lesionados fueron trasladados a el Hospital Regional de Alta Especialidades de Ixtapaluca y en el Hospital Pedro López.

Así quedo el lugar tras la explosión

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa el estado en el que quedó el puesto donde presuntamente se originó la explosión.

Se trata de un establecimiento dedicado a la venta de chicharrón, cuyo negocio quedó parcialmente destrozado, con diversos objetos y mercancía esparcidos en el suelo.

En las imágenes también se aprecia que los puestos ubicados alrededor aparentemente no presentaron afectaciones visibles, por lo que los daños se concentran en el lugar donde habría ocurrido el estallido.