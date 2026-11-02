VIDEO: Reportan explosión en puesto de pirotecnia en panteón de Xilitla en San Luis Potosí

Una explosión durante los festejos del Día de Muertos 2026 en el panteón de Xilitla, San Luis Potosí, desató una intensa movilización de emergencia de última hora por parte de Bomberos y elementos de Protección Civil.

En imágenes registradas por visitantes del panteón, se observa el momento en el que el incendio consume un presunto negocio móvil que vendía pirotecnia.

De acuerdo con los primeros reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitidos en un boletín informativo en sus canales oficiales, la detonación ocurrió alrededor de las 16:10 horas en un puesto de venta de fuegos artificiales instalado a las afueras del cementerio de Xilitla.

El incidente dejó cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia; una de ellas tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Básico de San Antonio.

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🚨💥 ¡EXPLOTA PUESTO DE PIROTECNIA AFUERA DEL PANTEÓN DE XILITLA! Momentos de pánico se viven en Xilitla, San Luis Potosí, luego de que un puesto de venta de cohetes explotara en las inmediaciones del panteón municipal. De manera preliminar, se reportan varias personas lesionadas, algunas de ellas en estado grave. Testigos señalaron que se escucharon al menos dos fuertes detonaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las causas de la explosión. #Xilitla #SanLuisPotosí #ÚltimaHora #Explosión #Pirotecnia — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 2, 2026

Incendio alcanza vehículos tras explosión en Xilitla

La emergencia también provocó que algunas unidades automotoras se incendiaran, por lo que los cuerpos de auxilio intervinieron para controlar por completo el siniestro y evitar que continuara propagándose.

La dependencia estatal informó que activó los protocolos de atención y coordinó las labores con autoridades municipales, paramédicos y cuerpos de rescate.

Investigan puesto de pirotecnia que operaba sin permiso

Uno de los primeros datos relevantes de la investigación es que el establecimiento donde se comercializaban los productos pirotécnicos no contaba con el permiso correspondiente para su venta.

Personal de Protección Civil permanece en el lugar para recabar información y colaborar con la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las indagatorias para determinar cómo ocurrió la explosión y deslindar responsabilidades.

El Gobierno de San Luis Potosí señaló que dará seguimiento al caso y pidió que los hechos sean investigados para evitar que queden impunes.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la compra y manipulación de pirotecnia en puntos de venta no autorizados mientras continúan las investigaciones del caso.