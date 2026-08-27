Un muerto es el saldo de la explosión de polvorín en Coscomatepec, Veracruz

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este jueves a la colonia Los Solares, en Coscomatepec, Veracruz. El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas dentro de un inmueble donde se encontraba un polvorín.

La detonación provocó daños severos en la vivienda y dejó como saldo una persona fallecida, identificada como Rafael Castro Pérez, de 30 años.

El estruendo fue escuchado incluso en localidades cercanas, entre ellas Tomatlán, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales acudieron al sitio, acordonaron el área y revisaron que no existiera riesgo de una nueva detonación.

Algunas personas que se encontraban en las inmediaciones recibieron atención debido a crisis nerviosas provocadas por el fuerte estallido.

💥 #IMPORTANTE | Reportan la explosión en un taller de pirotecnia en Coscomatepec, #Veracruz



Hay una persona sin vida y dos más resultaron heridas.



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¿Qué se sabe de la explosión en Coscomatepec?

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar para realizar las primeras diligencias e integrar una carpeta de investigación.

El cuerpo de Rafael Castro Pérez permaneció en el inmueble hasta que concluyeron las labores correspondientes y posteriormente fue trasladado para los estudios legales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado qué provocó la explosión ni bajo qué condiciones operaba el polvorín.

¿Cómo evitar accidentes con pólvora y explosivos?

Los accidentes relacionados con pólvora pueden prevenirse reduciendo al mínimo su manipulación y evitando almacenar o fabricar estos materiales en viviendas o sitios no autorizados.

Entre las principales medidas de seguridad están:



No almacenar pólvora o material explosivo dentro de casas.

o dentro de casas. Mantener estos productos lejos de fuentes de calor, fuego o chispas.

No manipular explosivos sin capacitación y autorización.

sin capacitación y autorización. Respetar las medidas de seguridad establecidas para su almacenamiento y manejo.

Reportar a Protección Civil cualquier sitio donde se almacenen materiales explosivos de manera irregular.

La detonación en Coscomatepec es una muestra más de los riesgos que implica trabajar o almacenar material explosivo sin las condiciones de seguridad adecuadas.