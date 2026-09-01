Dos heridos graves es el saldo de una explosión de gas en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Se registró una fuerte explosión por acumulación de gas al interior de un local comercial en la colonia Luis Echeverría, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con el gobierno municipal, dos personas resultaron lesionadas con quemaduras, mientras que otras tres fueron atendidas por crisis nerviosas.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas y otro al Hospital Vicente Villada para recibir atención médica.

¿Qué daños dejó la explosión en Cuautitlán Izcalli?

El establecimiento, de aproximadamente 4 por 3 metros, presentó daños en las cortinas metálicas.

El estallido también alcanzó las viviendas ubicadas en la parte superior del local: ocho departamentos fueron revisados y se reportaron ventanas rotas.

Protección Civil y Bomberos inspeccionaron el inmueble y revisaron los tanques de gas LP y la red de gas natural. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños en esas instalaciones.

¿Qué provocó la explosión en Cuautitlán Izcalli?

Por ahora, no se ha determinado qué originó el estallido. Protección Civil mantiene las revisiones en la zona para descartar riesgos y determinar las condiciones del inmueble. Pero todo indica que hubo alguna fuga en el tanque de gas y se acumuló dentro del local. Posteriormente se dio la explosión que dejó a los dos lesionados.

Sin embargo, las autoridades continúan con la inspección de viviendas cercanas como medida preventiva.

¿Cómo evitar explosiones por acumulación de gas?

Para reducir el riesgo de una explosión por gas es importante: