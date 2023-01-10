Caso Yasmín Esquivel: Facultad de Derecho encuentra más tesis con coincidencias

En medio de la polémica que sacude a la Ministra Yasmín Esquivel por un posible plagio en su tesis para la Facultad de Derecho de la UNAM, el Consejo Técnico emitió un comunicado este lunes 9 de enero en el que informó sobre más ejemplares de otros alumnos con un "alto porcentaje de coincidencias", por lo que adelantaron que buscarán sanción para la sinodal en común, Martha Rodríguez Ortíz.

De acuerdo con el informe presentado por el Cuerpo Colegiado de la institución y con el objetivo de "salvaguardar el prestigio", tomaron la decisión unánime de instruir y excitar a la Comisión de Ética que "se analice, desahogue y resuleva de manera expedita" el accionar de la profesora Martha Rodríguez.

De acuerdo con información recabada por Fuerza Informativa Azteca, son al menos cinco tesis que presentan muchas similitudes y coincidencias, por lo que buscan de manera urgente una sanción correspondiente en contra de la Directora de Tesis y sinodal de estos trabajos, entre ellos el de la Ministra Yasmín Esquivel.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la #UNAM confirmó que hay diversas #tesis con alto porcentaje de coincidencias. pic.twitter.com/gbuiKezbFN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

"La comisión iniciará sus trabajos de inmediato y en los próximos días emitirá un dictamen que presentará al Pleno del Consejo Técnico, quien adoptará la resolución para definir la situación de dicha académica en esta Facultad", señaló la institución de educación superior jurídica de la UNAM.

Esta es la última actualización por parte de la Universidad Nacional en busca de esclarecer los hechos alrededor de la Ministra Yasmín Esquivel, quien aspiró a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días previos a la polémica.

¿Qué pasó con Yasmín Esquivel y su tesis de la UNAM?

El pasado 30 de diciembre de 2022, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ofreció un mensaje en el que afirmó que "resulta evidente la existencia de plagio" con la tesis de Yasmín Esquivel, luego de encontrar una similitud del 90% en los trabajos de titulación analizados al momento.

Por otra parte, la Ministra afirmó el mismo día que se enfocó en presentar por vías institucionales pruebas de que era inocente del presunto plagio, pues añadió que otro alumno notificó ante notario público que había sido quien había "tomado varias referencias y texto" de su tesis original.