Un corte de energía eléctrica causó que varios visitantes de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro se quedaran arriba de los juegos mecánicos en la noche del sábado 21 de noviembre de 2026.

Qué pasó en los juegos mecánicos de la Feria de Querétaro 2026

Los operadores de las atracciones tuvieron que revisar las instalaciones eléctricas y las condiciones del equipo. Los primeros reportes destacaron que había varias personas atrapadas en los juegos y de una presunta falla en las plantas generadoras de energía.

Reporte tras la falla eléctrica en la Feria de Querétaro

Además, una sobrecarga en la planta de luz que suministra electricidad a un juego mecánico causó que la atracción tuviera que ser detenida de forma preventiva. Algunas personas estuvieron a bordo del juego mecánico por alrededor de cinco minutos, con supervisión del personal operativo. No hay reporte de personas lesionadas.

#Querétaro || ⚠️😱🎡¡Terror en las alturas!

Se quedan sin luz en el segundo fin de semana de la feria.

Decenas de personas se quedaron atrapadas luego de un sobrecalentamiento en las plantas de energía de al menos tres juegos mecánicos. pic.twitter.com/eN8vvWC28s — Expreso Querétaro (@expresoqro) November 22, 2026

Antecedentes de supervisión y seguridad en las atracciones de la feria

Antes del inicio de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, las autoridades realizaron la revisión de documentos de los juegos mecánicos. Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, aseguró el 4 de noviembre que el personal revisó los planos de ingeniería de las atracciones y que revisarían los sistemas mecánicos y eléctricos, así como la instalación y la ubicación de cada atracción dentro del recinto de la feria.

Tras su instalación, el coordinador de Protección Civil afirmó que el área de Gestión de Riesgos verificaría las instalaciones todos los días y podría suspender aquellas que no cumplan con las condiciones adecuadas para operar.