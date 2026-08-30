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Fotografías, pancartas y dolor: así exigen justicia las familias de desaparecidos en México
Deudos de personas desaparecidas en México tomaron las calles con pancartas, playeras que llevaban los rostros de sus seres queridos ausentes.
Reuters | Madres buscadoras llevaban retraros de sus seres queridos desaparecidos.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar en la CDMX y varios estados.
Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, en México y varios estados, salieron a marchar para exigir la aparición de sus seres queridos y justicia.
Reuters | Madres buscadoras llevaban retraros de sus seres queridos desaparecidos.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar.
Reuters | Familias de desaparecidos salieron a marchar en la CDMX y varios estados.