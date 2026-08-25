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Fausto “N” seguirá en prisión tras caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén

La FGR obtuvo tres meses para ampliar las indagatorias; Fausto “N” permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso.

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Vinculan a procesoa Fausto “N” por encubrimiento en el asesinato de Héctor Melesio Cuén |FGR

Escrito por: Oscar Morales

Un juez de control vinculó a proceso a Fausto “N”, señalado por su probable participación en el **encubrimiento del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén ocurrido en Culiacán.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que consideró suficientes para que el juez determinara la vinculación.

Además del delito de encubrimiento, Fausto “N” enfrenta una acusación por falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad distinta a la judicial.

¿Cuándo y dónde fue detenido Fausto N?

El acusado fue detenido la semana pasada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La captura ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, antes de que fuera presentado ante la autoridad judicial.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR, formuló la imputación contra Fausto “N”.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar el caso. Una vez cumplido ese plazo, el juez resolvió vincularlo a proceso.

También fue ratificada la prisión preventiva como medida cautelar.

¿Cuánto tiempo tendrá la Fiscalía para investigar?

El juez concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá continuar recabando elementos relacionados con el caso.

La vinculación a proceso no implica una sentencia definitiva y Fausto “N” mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.

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