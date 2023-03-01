Fechas para el pago de la Pensión del Bienestar del bimestre marzo-abril 2023

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario para el pago de pensiones de la Pensión del Bienestar para adultos mayores para el bimestre marzo-abril 2023.

Será a partir de este próximo jueves 02 de marzo que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores podrán cobrar su pago bimestral marzo-abril de 4 mil 800 pesos.

Aquí nadie se queda atrás.



Con la 4T todos los adultos mayores tienen pensión para el bienestar, 11 millones de estudiantes tienen becas y tenemos los niveles más bajos de deserción escolar en la historia.



Muy buenos días. pic.twitter.com/cApKmqnugi — Morena (@PartidoMorenaMx) March 1, 2023

Pensión del Bienestar: ¿Cuándo es el pago para bimestre marzo-abril 2023?

Este es el calendario del pago de pensiones de la Pensión del Bienestar para adultos mayores para el bimestre marzo-abril 2023, cabe destacar que corresponde a la letra inicial del primer apellido:

Jueves 02 de marzo: A y B

Viernes 03 de marzo: C

Lunes 06 de marzo: D, E, F

Martes 07 de marzo: G

Miércoles 08 de marzo: H,I,J,K,L

Jueves 09 de marzo: M

Viernes 10 de marzo: N,Ñ,O,P,Q

Lunes 13 de marzo: R

Martes 14 de marzo: S,T,U

Miércoles 15 de marzo: V,W,X,Y, Z

Asimismo, se dio a conocer que 11 millones 289 mil adultos mayores serán quienes recibirán su pago en las próximas dos semanas.

En ese sentido, se agregó que la razón de dar el pago usando el primer apellido es para dar mejor atención en las sucursales, pues cada vez hay más derechohabientes.

Por esta razón es que se tomó la decisión de calendarizar el pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores para el bimestre marzo-abril 2023, el cual se hará en el transcurso de dos semanas.

Cabe destacar que para las comunidades que cobran en efectivo se realizará desde el próximo 02 de marzo y hasta el 29 del mismo mes, por lo que se pide estar atento a las convocatorias.

Pensión del Bienestar para adultos mayores aumentó para 2023

La Pensión del Bienestar de las personas adultas mayores se incrementó un 25% y pasó de tres mil 850 pesos en 2022 a cuatro mil 800 pesos bimestrales en 2023.

La titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, subrayó que la inversión social de la pensión para 2023 asciende a 339 mil 341 millones de pesos.