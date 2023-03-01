¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 1 de marzo

En la mañanera de AMLO del miércoles 1 de marzo de 2023 se abordaron temas como: los apoyos del Bienestar y el amparo que obtuvo Cabeza de Vaca. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

De acuerdo con el gobierno Federal, los adultos mayores derechohabientes beneficiados por una pensión bienestar es de 11 millones 239 mil 840.

Sobre la beca Benito Juárez, fueron beneficiarias 10 millones 444 mil 920 familias durante 2022, con una inversión de más de 75 mil 440 millones de pesos.

¿Qué dijo AMLO sobre amparo a Cabeza de Vaca?

"Es parte de la decadencia del poder Judicial, está infectado, plagado de corrupción", señaló AMLO.

Asimismo, mencionó que antes, cuando el ministro Arturo Zaldívar se encontraba al frente, había más vigilancia.

¿Qué dijo AMLO sobre retraso de publicación del Plan B en el DOF?

Hoy por la tarde o más tardar mañana se publica el Plan B de la Reforma Electoral, señaló AMLO. Esto, después del retraso de la publicación, programada desde el lunes 27 de febrero.

¿Qué dijo AMLO sobre posible responsabilidad del Ejército Mexicano en la muerte de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas?

AMLO reiteró que en su gobierno se habla con claridad y no se ocultan las cosas. En ese sentido, reiteró que se mantiene al tanto de la situación en Nuevo Laredo en la que militares presuntamente ejecutaron a cinco civiles.

“Se pidió la intervención de la CNDH para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados". “Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada”, señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con castigar a militares si se comprueba que hubo mala actuación tras hechos ocurridos el 26 de febrero #Tamaulipas cuando dispararon contra siete jóvenes de los cuales cinco murieron pic.twitter.com/wQ8sCyaXY3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 1, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre reunión con Elon Musk?

AMLO destacó que en poco tiempo los especialistas de Tesla se reunirán con el presidente López Obrador para revisar planes para ahorrar agua en planta que se instalará en Santa Catarina, Nuevo León. López Obrador también adelantó que la dará un recorrido por el país a Elon Musk, dueño de Tesla.

